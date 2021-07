Vacunación transfronteriza se expande; empresas de EU vacunan a mexicanos

Mexicanos que son empleados de empresas estadounidenses han sido beneficiados por el programa de vacunación transfronteriza contra el Covid-19 que dirige la Universidad de California San Diego Health.

La idea de dicho programa es que países privilegiados como Estados Unidos compartan su abundancia en vacunas con naciones más pobres, dijeron los expertos de la Universidad lo que se traduciría en una sólida recuperación económica mundial.

De acuerdo con el New York Times, Lydia Ikeda, directora de operaciones contra el Covid-19 en la Universidad de California, puntualizó la importancia de la vacunación en los obreros mexicanos, pues aseguró que "si las maquiladoras no pueden operar entonces no recibimos nuestra Coca-Cola".

Pese a que el gobierno de Joe Biden se comprometió a compartir 80 millones de dosis con países que carecían de vacunas, entre los que se encuentra México, a quien le destinaría cuatro millones, la pandemia del Covid sigue amenazando con estancar la recuperación económica a lo largo y ancho de la frontera entre Estados Unidos y México, por lo que funcionarios de ambas naciones encontraron la manera de compartir las vacunas excedentes en Texas y California con los mexicanos.

“Estamos divididos por una línea virtual”, dijo Ikeda. “Conseguir que se vacunen es la única forma de salir de la pandemia”, precisó.

Según el diario estadounidense, la idea de compartir las vacunas con los trabajadores de este lado de la frontera se le ocurrió a Carlos González Gutiérrez, el cónsul general de México en San Diego, que observaba cómo los estudiantes universitarios y trabajadores indocumentados eran vacunados con relativa facilidad, mientras que en México se tenían dificultades para acceder a las vacunas.

Además el número de estadounidenses que buscaban vacunas contra el coronavirus se empezaban a estabilizar en el mes de mayo y las dosis de Johnson & Johnson que se tenían disponibles se acercaban a su fecha de caducidad en San Diego.

“Hay algo muy injusto en el hecho de que mi hija de 22 años pueda vacunarse aquí mientras que personas de mi país, de más de 60 años, tengan que esperar su turno en la fila”, dijo González.

Por ello antes de que fuera demasiado tarde, González puso manos a la obra y propuso a los funcionarios de San Diego entregar las vacunas que es tan pronto a caducar a los miles de mexicanos que trabajan en las fábricas al otro lado de la frontera.

De ahí surgió el acuerdo de que las vacunas excedentes de San Diego serían vendidas a empresas estadounidenses con fábricas en México.

Fue entonces cuando en mayo el condado San Diego recibió el permiso del gobierno Federal de la venta la vacuna, debido a que las autoridades federales son propietarias de estas, y trabajó con el departamento de seguridad nacional para permitir que los mexicanos aún sin visa pudieran cruzar la frontera para obtener la vacuna.

Las primeras empresas en participar en el programa piloto fueron Coca Cola y Poly. Las instrucciones fueron que los empleados se dirigieran a la frontera donde los trabajadores de salud de la Universidad de San Diego administrarían las vacunas en una zona controlada.

Además, las empresas también se comprometieron a proporcionar vacunas a las familias de los empleados y los trabajadores de primera línea del estado de Baja California, en dónde se encuentra Tijuana y que administraron 26 mil dosis en principios de junio.

Programa de vacunación se expande

Durante este mes de julio, las autoridades del condado de Hidalgo, ubicado en Texas, indicaron que cientos de trabajadores de fábricas mexicanas serían llevados en autobús desde Reynosa para recibir una de las vacunas.

Aunado a ello, los funcionarios del condado de El Paso Texas anunciaron que iniciarían su propio programa con el que pretenden donar hasta 50 mil vacunas a los trabajadores de fábricas de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Según asegura el New York Times, para México y Estados Unidos el restaurar la cooperación entre ambas naciones es de suma importancia, debido al comercio bilateral que coexiste entre los países, pues alcanzó los 612 millones de dólares en 2019.

Ante la aplicación de vacunación en obreros mexicanos, los funcionarios locales en México y Estados Unidos esperan que este programa de vacunación anime a Estados Unidos a reabrir las fronteras terrestres con México, un cierre que perjudicó el flujo el comercio fronterizo.

A partir del cierre, casi 200 empresas de San Diego a lo largo de la frontera dejaron de funcionar y, por si fuera poco, las familias que viven en ambos lados de la frontera ya no pueden cruzar para actividades frecreativas.