En abril, posible regreso a clases en Campeche: AMLO

En abril se estaría en posibilidad de regresar a las clases presenciales en Campeche, siempre y cuando se avance en el Plan de Vacunación a adultos mayores, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que otros estados que están en posibilidad de regresar a las aulas son Veracruz, Chiapas, Sonora y Chihuahua, considerando la situación del semáforo.

“En el caso de Campeche, ya se llegó a un acuerdo para que gradualmente se regrese a las clases presenciales, y una vez que terminemos de vacunar a adultos mayores, por esta situación, vamos a vacunar a maestros para el regreso a clases para terminar el ciclo escolar con clases presenciales”, dijo el mandatario al señalar que el retorno gradual se podría dar en abril o mayo, cumpliendo con el protocolo acordado con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la Secretaría de Educación y el gobierno de Campeche.

“La prioridad de los adultos mayores; se debe a que buscan prevenir cualquier situación no deseada, como un repunte o nueva ola de contagios, como se está habiendo en algunas partes del mundo (…) No queremos que venga una situación desesperada, un repunte y ‘toco madera’, para que no se presente una nueva ola, que ya estén protegidos los adultos mayores”, enfatizó.

“Tenemos que aprovechar que estamos bajando en cuanto a contagios, es muy claro lo que se está reflejando desde que inició la pandemia. Vamos a la baja en la segunda ola, pero no queremos un repunte. Queremos que desaparezca o que sea mínimo el daño que cause la pandemia, y por eso la prioridad son los adultos mayores.

“Ya que con eso, estamos disminuyendo la posibilidad de mortalidad en un 80 por ciento por Covid, entonces tenemos que avanzar en este propósito. Por eso vamos a reforzar todo el plan de vacunación; en estos días se va a ir anunciando cómo vamos a destinar más vacunas, y se van a aplicar más vacunas porque van a participar todas las dependencias del gobierno federal y estatal. Y se va a reforzar el plan de vacunación para poder vacunar más de 300 mil adultos mayores diarios en el país”, refirió.

Destacó que la baja en cuanto a ingresos a hospitales de personas enfermas ayuda a poder acelerar el plan de vacunación. “Tenemos el 75 por ciento de disponibilidad de camas, y equipos médicos de personal de la salud”.