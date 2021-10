En Debate | Acusaciones a científicos

Académicos de la UNAM

“La denuncia que presentó la Fiscalía General de la República contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por delincuencia organizada, pone en riesgo a toda la comunidad académica, pues podría extenderse. Esta situación genera un clima de desconfianza y linchamiento hacia esas personas que, peligrosamente, algunas voces pretenden extender hacia la comunidad académica del país, abonando a la desconfianza en sus instituciones educativas y a la deconstrucción de un aparato crítico indispensable para el desarrollo de toda nación”.

➡️ Colmex pide a FGR que desista de acciones contra académicos

La Jornada

Editorial del periódico

“El FCCT operó con una extremada frivolidad e irresponsabilidad: además de cargar al erario el pago de los impuestos de sus miembros, esa asociación civil sufragó el uso de choferes, así como restaurantes y viajes de lujo, e incluso adquirió una casa en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, transacción para la que –de acuerdo con una investigación periodística– no tenían atribuciones legales. Asimismo, se ha señalado la falta de ética implicada en el hecho de que los integrantes del Foro fueron también prominentes funcionarios del Conacyt, y en tal papel asignaron recursos a una asociación que les pertenecía”.

➡️ ¿Quiénes son los 31 científicos de Conacyt y de qué se les acusa?

Alberto Aziz

Académico

“La persecución judicial de 31 colegas de la academia expresa dos graves problemas que no tendrán solución en el corto plazo: una práctica atrofiada de justicia y el debate imposible sobre la mejor política científica. Si una supuesta denuncia de irregularidades de fondos del Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) termina en una acusación de los delitos más graves que se pueden cometer en el país, como delincuencia organizada y lavado de dinero, ¿en manos de quién está la justicia en el país?”

➡️ Academia Mexicana de la Lengua apoya a científicos del Conacyt

Arturo García A.

El Correo Ilustrado, periódico La Jornada

“Las 31 personas acusadas por la corrupción en el Conacyt no son todos científicos. Más bien, son un conglomerado de 31 exdirectivos, científicos y académicos acusados de beneficiarse de un armado de corrupción con fondos derivados del Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico. Es un financiamiento de 244 millones de pesos. Mucho dinero. Noto en los comentarios lo de siempre: una gran desinformación, con intereses claros de atacar al gobierno actual. En la vida, simplemente hay personas honestas –muy pocas– y una gran deshonestidad en la mayoría. Dejemos ese manto de que por ser científicos no pueden ser corruptos. Y de que son un ejemplo para el país, menos entiendo que ese grupito vivía a todo lujo, con comidas, viajes, hoteles exclusivos, y tiene todo el derecho de hacerlo, pero no con dinero público”.

➡️ FGR volverá a solicitar órdenes de aprehensión contra docentes del Conacyt

Kenia López

Senadora por el PAN

“Las acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita realizadas por el Conacyt contra catedráticos e investigadores, carecen de fundamento probatorio ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los recursos públicos que había recibido el Foro Consultivo de 2013 a 2018 eran legales. Se está estigmatizando desde el Gobierno federal a quienes han dedicado su vida a la investigación e innovación en nuestro país''.

Grupo Parlamentario de Morena

Cámara de Diputados

“Presentamos un punto de acuerdo para solicitarle a la Fiscalía General de la República (FGR) que fortalezca y justifique la carpeta de investigación que solicita la orden de aprehensión contra 31 investigadores, científicos y personal administrativo, y quienes forman parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)”.

➡️ No se fabrican delitos: AMLO sobre órdenes de aprehensión a investigadores de Conacyt

Catalina Noriega

Periodista

“Universidades, científicos y la mayoría de los gremios nacionales han puesto el grito en el cielo, sin que se conmuevan quienes promueven semejante locura, imposible de llevar a cabo sin una Fiscalía General de la República, sin más ocupación que crear expedientes politiqueros inducidos por el emperador de Palacio. Había además que pagarle el favor a la señora Álvarez Buylla, que al fin facilitó el ingreso de Gertz Manero al olimpo del Sistema Nacional de investigadores, mismo que se le había negado por años, en vista de la falta de merecimientos”.