En Debate | AMLO en Badiraguato

AMLO

"Voy a regresar, hay algunos que no les gusta que venga a Badiraguato, pero a mí me gusta, fíjense, ahora sí que ¡mi gusto es! "¿Y saben por qué me gusta? Porque no estoy de acuerdo con los estigmas, no estoy de acuerdo con que tachen a la gente de mala, cuando toda la gente, todo el pueblo es bueno. No nacemos malos, todos nacemos buenos, son las circunstancias, las que llevan, a algunos, a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero yo creo mucho en los seres humanos, creo mucho en la bondad de nuestro pueblo, por eso voy a seguir viniendo".

KENIA LÓPEZ RABADÁN, senadora por el PAN

“Con sus visitas a Badiraguato, López Obrador deja en evidencia la existencia de un narcogobierno y muestra que su estrategia se centra en abrazar y pactar con delincuentes.

Nunca un Presidente había visitado tantas veces un lugar que todos en México asociamos con el narcotráfico, ni hay otro lugar que le haya interesado tanto a este Presidente”.

AMLO

“Hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa a reunirme con miembros del Cártel de Sinaloa, pues no. Voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora que no debe estigmatizarse. La finalidad es la supervisión de obras y de programas en favor de la autosuficiencia alimentaria, pues Sinaloa “es el granero del país”.

LILY TELLEZ, senadora por el PAN

“El presidente cambió la cumbre del G20, por la cumbre de Badiraguato. Lamentable que no salga de su zona de confort”.

AMLO

“Ojalá busquemos entre todos la forma de llamarle ‘Triángulo de gente buena y de gente trabajadora o la región de la buena vecindad’ o algo así, pero ya hay que cambiar porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora y no hay que estigmatizar ninguna zona”.

CHUMEL TORRES, humorista

“Nomás digan que pactaron con el narco y ya, no somos pendejos. Todos lo hicieron. No son diferentes. Se dice y no pasa nada. Para qué tanta visita a Badiraguato”.

EPIGMENIO IBARRA, productor de medios

“Histéricos andan intelectuales, columnistas y presentadores de radio y televisión de la derecha conservadora porque AMLO va de nuevo a Badiraguato. Son las y los “cínicos y cretinos” que nunca dijeron nada de la complicidad, esa sí real, entre Calderón, García Luna y el narco.”

GUADALUPE ACOSTA NARANJO, dirigente del PRD

“Cinco veces a Badiraguato. Ninguna visita a los familiares de desaparecidos o víctimas de la violencia. Tiene sus prioridades el presidente.”