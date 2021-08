En Debate | ¿Cambiar la nomenclatura de las calles?

El Gobierno de la Ciudad de México decidió cambiar nombres de calles y estatuas emblemáticas de la capital para que, 500 años después de la Conquista española, se ponga en valor la diversidad cultural y se rescate la memoria histórica, algo con lo que muchos ciudadanos coinciden, pero otros consideran innecesario





Claudia Sheinbaum

Jefa de Gobierno de la CdMx

“Si bien es cierto que hace 500 años fue la derrota del México-Tenochtitlan, también es cierta la resistencia de los Pueblos Originarios, pero también es cierto que no debemos olvidar lo cruento que fueron esos años de la llegada de Hernán Cortés a México. Por eso hemos decidido cambiar los nombres de calles y plazas históricas”.

Héctor De Mauleón

Periodista y cronista capitalino

“Me parece absurdo y no tiene ningún sentido el cambio del nombre de las calles, ante la Conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan”.

Ángeles González Gamio

Cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México

“Es acertado quitar el nombre de Pedro de Alvarado. Fue un tipo sanguinario, miserable, espantoso, ordenó la matanza del Templo Mayor, salió huyendo y se salvó con una garrocha. No es un hecho heroico como para que exista una calle con ese nombre, por lo que sí debe cambiarse el nombre a la calzada que en un principio se llamó Tlacopan”.

Juan Gerardo López

Director del Archivo Histórico de la Ciudad de México

“Los historiadores hemos sido preparados para repetir las palabras de los poderosos. (El hallazgo de este documento que habla de la noche triste de los españoles pero victoriosa para los aztecas) nos permite documentar que al menos desde 1872 hay una conciencia popular que no coincide con la narrativa de los conquistadores, ni de sus descendientes, de los criollos, y que hay una visión de los indios, de los pueblos originarios distinta a esas dos”.

Ignacio Solares

Escritor y periodista

“Eso es atroz, porque son parte de nuestra historia de la ciudad y porque somos polvos de aquellos lodos. El Árbol de la Noche Triste es un símbolo de algo que nos ha marcado, porque finalmente somos un pueblo que es español y mexicano, como decía el pasodoble de Agustín Lara. Yo no puedo negar mi madre patria y no puedo negar que soy mexicano, y que soy de Ciudad de México y que la amo por sobre todas las cosas. Cada cosa que se destruye o que se cambia, me lastima el corazón”.

Alfredo Ávila

Historiador

“Me parece un poco ocioso buscar un papel del siglo XIX para justificar el cambio. La nomenclatura de las calles siempre depende más de la época en la que se decide que de los acontecimientos históricos a los que se hace referencia. En efecto, la Noche Triste es triste para el ejército español y sus aliados indígenas y fue de victoria para los mexicas y sus aliados. Creo que las autoridades actuales no necesitan ningún otro pretexto para hacer el cambio”.

Leonardo López Luján

Investigador en la historia del Templo Mayor

“Se trata de una típica expresión de la llamada ‘historia de bronce’, de la ‘historia oficial’, una historia que no tiene que ver con la ciencia, sino con la política del momento”.

Alejandro Rosas

Historiador

“Esa iniciativa es totalmente absurda y sin sustento, es simplemente ideología barata y chafa sobre el nacionalismo que no lleva a ningún lado. Este gobierno no trata de hacernos comprender la historia, estudiarla o analizarla, sino de imponer una nueva historia oficial, así de simple”.

Pedro Ángel Palou

Escritor

“Recuerdo unas palabras de José Emilio Pacheco: ‘La historia la escriben los vencedores y la novela los vencidos’. No está del todo mal que haya cambio de nombres de calles, que se revise la historia. De hecho, me parece un acierto el cambio de nombre de Puente de Alvarado.”