En Debate | Crisis en el CIDE

María Elena Álvarez-Buylla

Directora del Conacyt

“Se confirma que José Antonio Romero Tellaeche será el nuevo director general del CIDE. El proceso de designación se hizo de forma transparente y en apego a los estatutos académicos. Romero fue elegido por su perfil de idoneidad. A partir del próximo año nadie tendrá que pagar ni colegiatura ni cuota en los centros de investigación del Conacyt”.

Sociedad Comunidad del CIDE rechaza compromiso de no represalias por parte del Conacyt

Estudiantes del CIDE en paro

“Nuestras consignas son ‘un dictador no será mi dictaminador’, ‘Yo defiendo al CIDE, no nos politice’, ‘Más ciencia, menos obediencia’ y ‘Conacyt date cuenta el CIDE está en la puerta’. Todo en vista de los atentados por parte de la dirección general del CIDE a la libertad de expresión y el buen cumplimiento de las normas que regulan el buen funcionamiento institucional".





Andrés Manuel López Obrador

Presidente de la República

“Claro que los muchachos y los maestros del CIDE tienen derecho a manifestarse. Le sugiero a Claudia (Sheinbaum) que cuando se manifiesten no haya un solo policía, que ejerzan a plenitud su derecho a la manifestación, que no haya ninguna provocación de nada, que se garanticen todas las libertades y que el Conacyt siga tratando el asunto, ofreciendo diálogo”.





Ricardo Monreal

Senador por Morena

“Llamaremos a la directora del Conacyt a que nos explique el problema. El Senado no tiene facultades legales para solucionar el conflicto del CIDE, pero sí la legitimidad para servir como interlocutores y llamar a comparecer a servidores públicos para que ofrezcan soluciones. No hay que satanizar el movimiento del CIDE o de alguna otra institución educativa: Al contrario, hay que dialogar para que no se generen desencuentros complicados que compliquen la viabilidad de la institución”.

Sociedad Estudiantes del CIDE se reúnen con presidenta de Comisión de Educación en el Senado

Jean Meyer

Profesor emérito del Centro de Investigación y Docencia Económicas

“En el caso del CIDE se mezclan problemas y rencores personales. El Gobierno no se siente amenazado, pero no le gustan las autonomías. El director interino ha manifestado en varias ocasiones que los estudiantes del CIDE son privilegiados, hijos de ricos, lo que es falso, ciertamente la mayoría de los estudiantes del CIDE es clase media, algunos clase media alta -que no es un pecado de nacimiento-, pero hay una tercera parte que sin becas no podría venir. El señor no sé sí con mala fe o por ignorancia dice unas cosas increíbles, por ejemplo, critica que en el CIDE según él 50 por ciento de profesores se doctoró en el extranjero, él se doctoró al extranjero y eso no lo menciona”.





José Romero Tellehache

Director del CIDE

"Los paristas deben desalojar el plantel de Santa Fe. Este acto no es correcto porque están tomando instalaciones federales. Nada más que estén conscientes de lo que están haciendo. No es amenaza, en el momento en que ustedes nos hagan favor de dejar entrar para arreglar todo lo que está pendiente, estamos en la mejor disposición”.