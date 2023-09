En Debate | CURP con fotografía

COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

“Se abroga la Ley General de Población de 1974, la cual respaldaba el CURP actual, para dar paso a la expedición de una nueva ley en materia, y tras esta ley, vendrá la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía. Este nuevo documento podrá ser validado y tomado en cuenta como una identificación oficial, así como es la INE, o el pasaporte que se usan como identificación oficial.”

MIGUEL ANGEL MANCERA, senador del PRD

“La CURP con foto estará bajo el dominio de la Secretaría de Gobernación, lo que conlleva a la creación de una base de datos centralizada. Esta recopilaría información biométrica, como huellas y fotografías, de todos los mexicanos. Este repositorio de datos biométricos puede suscitar preocupaciones legítimas sobre su manejo y protección. No aprobaremos una nueva Ley General de Población si antes no se precisan los fines para los cuales se busca crear la base de datos personales.”

ANTARES VÁZQUEZ ALATORRE, senadora de Morena

“La creación de la CURP con fotografía no tiene nada que ver con el proceso electoral federal en marcha, porque no puede ser utilizada como un documento para votar. Es pura politiquería de la oposición, porque no tiene nada que ver con lo electoral. Es decir, una persona con su CURP no podrá ir a votar nada”.

DAMIÁN ZEPEDA, senador del PAN

“La aprobación de una nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía tiene más fines electorales que utilidad para la población, sobre todo cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta ya con un padrón confiable. Esta reforma ni siquiera contempla presupuesto asignado.”

MARCO BONILLA, alcalde de Chihuahua

"Se me hace una buena medida la verdad, el tema de tener identificaciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos. Lo que hay que cuidar es no se vaya por el lado de querer poco a poco ir desacreditando al Instituto Nacional Electoral. Sin desatender el impacto presupuestal, el primero atender las necesidades básicas y después algo secundario como ésta buena idea".

JOSE ALFREDO BOTELLO, senador por el PAN

“El proyecto centra su atención en los llamados derechos sexuales y reproductivos, los cuales incluso carecen de fundamento jurídico y de consenso nacional, por lo que debe ser desechada. Representa la promoción e imposición del aborto en todo el país”.