En debate | Despenalización del aborto

Claudia Shienbaum | Jefa de Gobierno de la CDMX

“En 13 años, en la Ciudad de México se han aplicado 227 mil 686 interrupciones legales del embarazo. En el 89 por ciento de los casos fue mediante medicamentos, sin métodos invasivos. Refrendo mi compromiso para fortalecer la protección, autonomía y condiciones necesarias para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como lo es el derecho a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México”.

Iniciativa Ciudadana Por la Vida y la Familia

“Declarar la despenalización del aborto en cualquier lugar del país atenta contra la vida, va en contra de la base de todos los derechos y es un atentado contra nuestro país por acabar con México antes de nacer".

Oleada Mare a Verde por Veracruz

"¡Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!", "¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!", "¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!", "¡Somos malas, podemos ser peores!" y "Y la maldad, y la maldad, y la maldad es feminista!".

Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México

“No nos oponemos a los grupos que promueven quitar las penas a las mujeres que aborten, pero nuestro gobierno no promueve la despenalización de la interrupción del embarazo para no polarizar a la sociedad. En ese tema, como genera mucha polémica, no quiero meterme y ofrezco disculpas, porque ya tengo bastantes asuntos que atender”.

Martha Tagle | Diputada de Movimiento Ciudadano

“El reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir de manera libre y voluntaria sobre su cuerpo ha sido un camino accidentado, con avances, retrocesos, baches y zanjas. Se ha enfrentado a resistencias sostenidas en prejuicios morales y en cálculos políticos que lo han convertido en moneda de cambio. La legislación penal actual en materia de aborto en Veracruz y en muchas partes del país es violatoria de los derechos humanos de las mujeres e implica discriminación y violencia en su contra”.

Esperanza Íñiguez Reyes | Coordinadora de Mujeres al Frente

“No nos sentimos representadas por el feminismo radical que colectiviza a la mujer, que condena a las mujeres que libremente disienten de su dogmatismo, ese feminismo radical no nos representa, porque no ofrece respuestas útiles a las mujeres, ni a la sociedad”.

Indómitas Feministas | Estado de México

“En la práctica los derechos sexuales y los derechos reproductivos no están garantizados. El aborto no seguro es una de las cinco principales razones de mortalidad materna, y las consecuencias médicas en muchos casos son irreversibles causando la muerte de la mujer embarazada”.