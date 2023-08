En Debate | Distribuir o no los libros de texto gratuito

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México

“Pues sería una actitud contraria a la Constitución (no repartirlos), un acto inconstitucional, pero también como están los jueces y los magistrados y los ministros, todo puede suceder (…) Bueno, hay que esperar a que se inicie la distribución y la entrega de los libros y también a partir de hoy, a las 5:00 de la tarde, en este lugar se va a informar sobre el contenido de los libros, porque es una campaña difamatoria del conservadurismo sin sustento. Calificar los contenidos como “comunistas” no tiene sustento, además de que es grotesco y absurdo.”





MARU CAMPOS, gobernadora de Chihuahua

“En el estado no se repartirán los libros de texto, pues son una basura. Se buscarán formas para que los estudiantes de nivel básico sigan aprendiendo durante el ciclo escolar.”





ESTEBAN VILLEGAS VILLARREAL, gobernador de Durango

“En la entidad no se contempla detener la repartición de libros, pero sí solicitaremos a 35 expertos en pedagogía estudiar los nuevos libros para poder realizar modificaciones, de acuerdo con las condiciones locales. La Nueva Escuela Mexicana especifica que 40% del programa se puede modificar dependiendo de las condiciones locales, por lo que pidió confiar en los maestros duranguenses que, aseguró, tomarán las mejores decisiones.”





ENRIQUE ALFARO, gobernador de Jalisco

“En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco. El impedimento legal para hacerlo tiene que ver con una cuestión administrativa y no con su contenido. Es un error politizar este tema y reducirlo a un debate ideológico entre comunistas y capitalistas, pues en realidad el proceso legal que frenó la distribución de los libros de texto, y del que Jalisco no forma parte, tiene que ver con la falta de publicación de los programas.”





JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ MEZA, secretario de Educación de Guanajuato

“Estamos a favor de repartir los nuevos libros en las escuelas de educación básica del estado y complementar la enseñanza con libros del ciclo pasado y cuadernillos de español y matemáticas para complementar. Más allá de que si los libros tienen errores, la discusión más importante es que hay muchos estudiantes que no tendrían acceso a otros materiales educativos, sobre todo en las zonas más alejadas.”





FRANCISCO SARACHO NAVARRO, secretario de Educación de Coahuila

“Detendremos la distribución de los libros de texto gratuitos hasta que se resuelvan los procesos legales. La Secretaría estatal ha dado seguimiento a las manifestaciones de preocupación sobre dos puntos fundamentales: la necesidad de que se revise el material con la participación de expertos, docentes y padres de familia, así como los errores detectados y la disminución de contenido en materias claves como Matemáticas y Español.”





LETICIA RAMÍREZ, secretaria de Educación Pública

“El próximo 28 de agosto los libros de texto gratuitos ya estarán en las escuelas. No hay amparo que impida la propuesta pedagógica del Gobierno federal y la distribución de las obras. La Secretaría de Educación Pública (SEP) cumple con todos los requisitos jurídicos para la entrega del material a los estudiantes de México por lo que la institución realizará todas las actividades necesarias para defender la promoción de la Nueva Escuela Mexicana.”





LIBORIO VIDAL, secretario de Educación de Yucatán

“En respeto a un mandato judicial, los libros de texto que llegaron a la entidad quedaron resguardados en bodegas y no se distribuirán hasta recibir nuevas instrucciones del gobierno federal”.