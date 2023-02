En Debate | Estatua de Colón a Tepotzotlán

CLAUDIA SHEINBAUM

Jefa de Gobierno de la CDMX

“La estatua de Cristóbal Colón retirada de Paseo de la Reforma será exhibida en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán, y en la glorieta que ocupaba convivirán tanto la réplica de la Joven de Amajac como la Antimonumenta de las Mujeres que Luchan”

FEDERICO NAVARRETE

Académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

"Colón no descubrió nada: murió pensando que había llegado a Asia. Como han dicho, ni siquiera llegó a México. Su monumento fue erigido por un régimen discriminatorio que buscaba blanquear el país (el de Porfirio Díaz). Todas son razones más para mandarlo a otro lugar"

GUILLERMO SHÉRIDAN

Escritor

"Qué deleite una vez más, un gobierno plenipotenciario decorará la CDMX. Retirado Colón (demasiado europeo, blanco, normativo, sabio y esas mamadas), su espacio será ocupado por una dama olmeca emancipada, esculpida por el genio de Fulánez. ¿Qué podría salir mal?"

GUILLERMO HURTADO

Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM

"La estatua fue erigida en 1892 como parte del movimiento 'colombino' que crecía por toda América. Un movimiento de las élites criollas y blanqueadas, para construir una historia de su dominación en América y justificar la continuada discriminación de indígenas y africanos"

YÁSNAYA AGUILAR

Lingüista y escritora

“La propuesta de colocar la estatua de una mujer indígena en el lugar en la que estaba la estatua de Colón en Paseo de la Reforma evidencia por un lado, la falta de imaginación que lleve a considerar otro tipo de memoriales que puedan desplegar nuevas posibilidades de relacionarse con el pasado. Por otro lado, evidencia que una buena parte de la opinión pública aún cree que estas estatuas como la de Colón no deben retirarse aunque hayan sido erigidas para conmemorar personajes que sirven de recordatorio constante de las violencias que erigieron”

RODRIGO REYES

Cineasta y director de la película 499.

Como chilango, como alguien que ha conocido este Paseo de la Reforma, por supuesto que Colón no un personaje para celebrar, es parte del expolio y uno de los que sembró la idea del capitalismo moderno. Pero desde mi punto de vista, como experto que soy cinematográfico, lo que me llama la atención de esto es que hay muy poco trasfondo en la decisión. Hay mucha gente que está sufriendo una colonización actual. Es una abstracción y cambiarla por otra abstracción me parece muy desatinado y me preocupa porque no se profundiza”

CUAUHTÉMOC MEDINA

Curador y crítico de arte

“Tenemos un gobierno que se comporta como monarca o dictador al imponernos sus obsesiones conmemorativas en piedra y bronce, y que perpetua la función del artista como productor servil de un arte ideologizado. ESTO NO ES ARTE PÚBLICO"

ERNESTO BETANCOURT ARRIAGA

Arquitecto y urbanista

“Retirar a Colón es un error, es una afectación a la memoria de la ciudad. Es cierto que tiene claroscuros como todos los personajes históricos, piénsese en Villa o en Hidalgo o los mexicas. Representan una época, la biografía de los personajes es solo un aspecto. Además se trata de una obra de gran calidad artística de Charles Cordier, como el caso de la figura de Tolsá de Carlos IV -que tampoco era un personaje muy estimable. No quiere decir que no pueda hacerse, pero no como una ocurrencia más y sustituirla por otra; con otro estereotipo como el que se pretende”