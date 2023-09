En Debate | Fenómeno OVNI

Jaime Maussan, experto en fenómeno OVNI

“Una iniciativa en la materia sería histórica, ya que México se podría convertir en uno de los líderes en la regulación del fenómeno. Es importante incluir este tema en la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, ya que el país se convertirá en la primera nación en el mundo en aceptar la presencia de los no-humanos en el planeta. Incluso el gobierno de Estados Unidos se ha visto forzado a darle una respuesta a este fenómeno, que incluso han orillado a la celebración de tres audiencias públicas en aquella nación”.

Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena

“México se pone a la vanguardia, al escuchar todas las voces y todas las opiniones respecto a este tema. Ya se prepara una iniciativa de ley, la cual estaría presentando en la tribuna de la Cámara de Diputados en las próximas semanas.”

Sociedad UNAM se deslinda de seres no humanos de Jaime Maussan: sólo hicieron datación

Ryan Graves, expiloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

“Hago un llamado al gobierno de la Unión Americana y a las Fuerzas Armadas de ese país a colaborar en las investigaciones sobre este fenómeno. Tan sólo en Estados Unidos se registraron más de diez mil avistamientos en 2022, por lo que urgimos a la administración de Joe Biden a dar las condiciones para que los testigos puedan reportar de manera segura, ya que “es vital para conocer la verdad”.

Eric Burlison, representante republicano por Missouri

“Resulta difícil creer que seres los suficientemente avanzados tecnológicamente para viajar miles de millones de millas para llegar a nuestro planeta sea tan "incompetentes para estrellarse una vez que llegan a la Tierra.”

David Grush, oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EU (ante el Congreso de EU)

“Las autoridades estadounidenses están en posesión tanto de naves de origen extraterrestre como de los restos biológicos de sus ocupantes no humanos. Estados Unidos tiene un programa para estudiar la supuesta tecnología extraterrestre e intentar reproducirla a través de la llamada ingeniería inversa. Algunas de las personas que trabajan con esa tecnología extraterrestre han resultado heridas en accidentes al intentar manipular los equipos capturados.”

Bill Nelson, administrador de la NASA

“Ante todas las sospechas que hay con el tema de los extraterrestres se decidió que la agencia espacial estadounidense designará un comité integrado por científicos distinguidos que hará público el próximo mes un informe desde el punto de vista científico y contará con la participación de varias personalidades destacadas del ramo y se apoyarán con el uso de sensores satelitales que recopilan información.”

Virginia Foxx, congresista republicana por Carolina del Norte

“Todo esto resulta difícil de creer. Debemos recordar la debacle de los globos chinos cuando el gobierno derribó varios otros objetos aéreos que no pudieron identificar de inmediato. El cambio de rumbo y la ofuscación causaron miedo y pánico innecesarios en todo el país.”

Antonio Salgado, periodista

“Estamos ante una investigación basada en ciertos indicios y no en las charlatanerías que Maussan nos ha recetado en la televisión mexicana durante décadas, como postulan quienes suscriben la primera de nuestras dos interpretaciones. Sin embargo, de esto no se deriva que podamos afirmar que seres extraterrestres han visitado nuestro planeta, como han planteado las personas que defienden la segunda de interpretación mencionada arriba. Es necesario considerar que los periodistas implicados en los reportajes mencionados arriba no han tenido acceso a evidencias directas y concretas, pues en teoría éstas caen dentro de la categoría de información clasificada. Lo mismo ocurre con los testimonios que fueron transmitidos la semana pasada.”