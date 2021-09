En Debate | ¿Gas Bienestar fue buena idea? Las opiniones están divididas

Coparmex

“En Coparmex consideramos que la creación de Gas Bienestar representa un daño contra las empresas de distribución de gas LP que están legalmente establecidas y cumplen con la regulación además de pagar sus impuestos”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“La puesta en marcha del Gas Bienestar no generará una competencia desleal, sino que la medida es para que no abusen con márgenes de ganancia excesivos. Las medidas no son para quitar la competencia, no es monopolio, al contrario, es para que haya equilibrios y contrapesos porque si no, hacen lo que quieren”.

Luis Miguel González

Periodista

“Poner énfasis en la dificultad del proyecto Gas Bienestar no implica estar a favor de que el Gobierno se abstenga de intervenir. Estamos hablando de un mercado que vale alrededor de 207 mil millones de pesos anuales, cuya disfuncionalidad afecta a alrededor de 14 millones de hogares en actividades cotidianas tan básicas como cocinar y bañarse… hacer rendir la quincena. La mejor respuesta a un mercado donde hay abusos es tener una política pública de calidad. El Presidente recurre a una fórmula que ya fracasó en la década de los setenta”.

ENRIQUE PUEBLA

Presidente de Unicargas

“Significa una gran oportunidad la llegada de Gas Bienestar al mercado, ya que será de ayuda para romper el oligopolio que mantienen cinco grupos gaseros, entre ellos Grupo Soni, Grupo Uribe, Grupo Tomza, Grupo Nieto y Zeta Gas”.

Alberto Anaya

Coordinador nacional del PT

“Crear una empresa pública para distribuir gas LP a bajo costo es una medida acertada que permitirá la sana competencia en el sector a favor de los consumidores y, sobre todo, que el beneficio se dé en la economía familiar”.

Vecinos Iztapalapa

“Se había anunciado que el tanque de gas LP iba a costar 200 pesos, pero al llegar a adquirir un tanque de 20 kilos, el costo fue de 400 pesos. Nos formamos pensando que era real que se ahorrarían cerca del 50% en la compra del gas, pero en realidad solo nos ahorramos el 10%. Además, el camión solo traía 60 tanques”.

Rocío Nahle

Secretaria de Energía

“Gas Bienestar tiene el objetivo de actuar estratégicamente por el bien de los consumidores mexicanos. En seis meses se verá el resultado de poner en marcha esta empresa paraestatal”.

Unión de gaseros del Edomex

“¿De qué vamos a vivir cuando llegue el Gas Bienestar? No somos una mafia, somos un grupo de trabajadores que estamos alzando la mano para que nos escuchen. (…) Tenemos una familia que todavía depende de nosotros”.