En Debate | Home office

Desde junio del año pasado, el Pleno del Senado avaló reformas para regular y promover el “teletrabajo”. Con la actual contingencia ocasionada por el coronavirus, esta vertiente de trabajo será, en muchos casos, inevitable, aunque hay debate.

Aquí algunas posturas respecto al tema:

Cynthia Johnson | Periodista

“Se ahorra tiempo y dinero en el traslado hacia la oficina y se evitan las juntas innecesarias. Esto incrementa la productividad al quitarse las juntas que sólo hacen perder el tiempo”.

Claudia Juárez | Psicóloga experta en estrés laboral

“Trabajar desde casa puede ser también un reto, pues además de expectativas y reglas claras se requiere disciplina, organización y concentración. Manejar las distracciones, problemas con la comunicación y no relacionarse en forma ‘directa’ con los compañeros de trabajo podrían ser algunos de los principales inconvenientes”.

Imagen Ilustrativa: Pixabay

Nancy Salazar | Analista de temas laborales

“Puedes mejorar tu equilibrio entre trabajo y vida privada. Muchos profesionales luchan por encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Trabajar desde casa puede hacer que este equilibrio sea un poco más fácil de encontrar y mantener.”.

Empresas & Managemen | Portal especializado

“Uno de los principales argumentos contra estas iniciativas es una problemática que atañe a todos los seres humanos: el postergar las cosas. Y es que, fuera de un entorno regulado y delimitado como la oficina, una de las preocupaciones de los empleadores es que al carecer de una supervisión tangible, los trabajadores se distraigan o pierdan el tiempo que deberían destinar a cumplir con sus obligaciones contractuales”.

Lauro Spotorno | Director de comunicaciones corporativas de SAP

“Las reuniones virtuales terminan siendo más breves y dinámicas, ya que vas directo al asunto y evitas todos los preámbulos. Esto es bueno porque puedes ganar más tiempo para trabajar en proyectos o leer material que tenías pendiente. También es cierto que aumentan los mensajes por WhatsApp y los audios se vuelven algo más largos de lo habitual”.

Estrategia y Negocios.net

“Personas con discapacidad tienen más accesible una salida laboral si pueden realizar las tareas desde su vivienda. Y no sólo eso, un horario más flexible y poder conciliar la vida familiar son puntos que gustan a quienes trabajan en remoto, que suprimen el ambiente laboral en pos de una mayor libertad a la hora de ejecutar su trabajo.”

Imagen Ilustrativa: Pixabay

Rafael Bergés | Gerente de RH del Banco Galicia (Argentina)

"Muchas compañías tuvieron que dar marcha atrás al implementar políticas muy extremas de home office, no funciona en todos los casos. La relación cara a cara sigue siendo mucho más efectiva. Vemos poco enriquecedor el hecho de ser una empresa de servicios y que todos trabajemos desde lugares remotos, sobre todo para generar espacios de intercambio".

Foto: Pixabay

Matías Ghindini | General manager de GhidiniRodil

“Actuar, pensar y trabajar colaborativamente no es incompatible con no estar físicamente todos en el mismo lugar. Las compañías entendieron que con menos pueden ser igual o más productivas. No sólo la tecnología permite generar canales ágiles y confiables, sino que los valores y la cultura no dependen de dónde se hace el trabajo (oficina, hogar, teleconferencia). Una oficina cool puede generar abulia porque el empleado no encuentra sentido a su día a día".