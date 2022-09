En Debate | Horario de verano, ¿ayuda o perjudica?

Proyecto de La Ley de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos

“Mantener el horario anterior aumentaría los niveles delictivos porque los ciudadanos tienen que salir a la calle con oscuridad, con poco transporte y vigilancia; México recibe escasa luz solar por la distancia que hay entre los horarios ‘naturales’; el horario de verano provoca afectaciones a la salud, ya que algunos niños, niñas y adolescentes no pueden conciliar el sueño; el porcentaje de ahorro de energía que se ha logrado es de alrededor del 1%, por lo que no ha sido lo suficiente como para mantener el horario de verano; la mayoría de los ciudadanos no están conformes con este horario”.

Ley de Husos Horarios vigente

“Durante el horario de verano se utiliza menos energía ya que se aprovechan las horas extra de luz solar para hacer las actividades de rutina. Tiendas y los negocios reportan un incremento en las ganancias en los meses del horario de verano que en el resto del año. Las horas extras de luz hace que los turistas quieran estar paseando más tiempo, además de que gastan más dinero. Más luz al final del día le da oportunidad a la gente de ejercitarse al aire libre. Como hay más luz esto hace las ciudades menos propensas al crimen. Un día con más horas de luz alienta a las personas a hacer más actividades con amigos y familiares, y pasar un buen rato”.

Justino Eugenio Arriaga Rojas

Diputado del PAN

“Necesitamos hacer un análisis profundo sobre su abrogación. No es una negativa a la aprobación de la propuesta, pero sí estimo que el dictamen carece de análisis profundo y exhaustivo de las implicaciones y posible impactos positivos y negativos”.





José Antonio Gutiérrez Jardón

Diputado del PRI

“Solicito emprender un trabajo exhaustivo, pues quienes venimos de los estados fronterizos vimos las ventajas y bondades de ese horario, que al día de hoy nos pueden seguir apoyando. Nosotros vemos las bondades que ofrece la homologación del horario con el país vecino, así como en el tránsito de mercancías y seguridad”.





Judit Tanori Córdova

Diputada de Morena

“La actual condición de los horarios en el país no ha generado los beneficios que se esperaban como es el horario de verano”.





Reyes Haro Valencia

Director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM

“Adelantar el reloj una hora no trastorna el sueño ni daña la salud. Desde hace más de 60 años esta medida se implementó en otros países, y no ha existido un solo reporte de alteración a la salud, en el estado de alerta o en las funciones mentales”.

Guadalupe Terán Pérez

Presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño

“El cambio de horario afecta fisiológicamente porque al haber más luz por la noche se retrasa el inicio del sueño por lo que a la mañana siguiente, las personas están más cansadas, irritables y sensibles e incluso estudios realizados en Estados Unidos indican que en las primeras semanas con el horario de verano, aumentan las hospitalizaciones por infarto asociadas a una restricción de sueño”.





Óscar Ocampo

Coordinador de Energía del IMCO

“Aunque los ahorros de electricidad no son muy grandes, sí hay un impacto positivo en términos de energía no consumida. De acuerdo con el Fideicomiso Público para el Ahorro de Energía Eléctrica, tan solo en 2018 el horario de verano permitió un ahorro de 945.29 gigawatts que corresponde a 0.3 por ciento del total de energía consumida en México, así como 498 mil toneladas de CO2 no emitidas y un ahorro de mil 359 millones de pesos”.