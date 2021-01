En debate | Las vacaciones de López-Gatell

En medio de la emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19, en la esquina de una palapa, sonriente, sin cubrebocas, acompañado de un grupo de personas y de vacaciones se le vio al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell en las playas de Huatulco, justo cuando es más fuerte el repunte de casos en el país.

Foto: Cortesía

Hugo López Gatell | Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

(15 diciembre, 2020)

“No basta con no salir a la calle, no hay que reunirse con amigos o con personas conocidas o no conocidas. Necesitamos que todos cooperen, colaboren, tengan claro que, aunque todos estamos cansados de esta epidemia por los daños que ha causado, ésta no se ha acabado y desde octubre estamos en una fase de ascenso que describimos al detalle todos los días en esta conferencia”.

Foto: Presidencia

Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México

“Hay que preguntarle a él por la tarde; lo que puedo decirles en abono a la conducta del doctor López-Gatell, es que ha estado trabajando bastante, muy intenso que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional, eso es lo que puedo comentar. Ya su situación en lo personal, aunque si es un asunto público, prefiero que él sea el que nos explique, eso es mejor. Nosotros tenemos que reconocer lo que están haciendo también los servidores públicos, más cuando están ‘lampareados’, muy observados todos”.

Foto: Cuartoscuro

Hugo López Gatell | Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

(4 enero, 2021)

“No tengo nada que ocultar. A. manera de instructivo es fácil tomar medidas como las que se contemplan en las imágenes al estar con un grupo pequeño de personas en donde los lugares estaban separados en una mesa y cuidamos este tipo de aspectos. Hay otros aspectos que son importantes y con la difusión de esas fotografías me dio la impresión de que no lo tenían claro”.

Foto: Cortesía

Claudia Sheinbaum | Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

“Estando la situación de la Ciudad de México como está pues nosotros no podríamos tomarnos algún descanso, hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la ciudad, pero yo le tengo todo el respeto al doctor Gatell y pues él tiene que informar a la ciudadanía”.

Foto: Cortesía

Gerardo Fernández Noroña | Diputado por el PT

“Ese hombre, Hugo López-Gatell, ha trabajado sin descanso, ha dado lo mejor de sí y como ser humano, merece vacaciones”.

Foto: Cuartoscuro

Verónica Delgadillo | Senadora de Movimiento Ciudadano

“Después de estas imágenes que pintan de cuerpo entero su irresponsabilidad e insensibilidad, es insostenible que López-Gatell siga al frente del manejo de la pandemia. Hugo López-Gatell, por respeto al personal médico que no ha tenido descanso, renuncie. Hágalo por el bien de México”.

David León | Exfuncionario de la 4T

“El servicio público es absorbente y encarna enormes sacrificios. Me consta que @HLGatell ha trabajado sin descanso por más de dos años. Podemos estar de acuerdo con él o no, pero criticarlo por tener un par de días fuera de la rutina es injusto, por decir lo menos”.

Foto: especial

David Clark | Ministro de Salud de Nueva Zelanda

“Soy un idiota por quebrar la cuarentena por Covid-19 al viajar con mi familia a la playa. Mi viaje de 20 kilómetros fue una clara violación de los principios del confinamiento. Por tal razón estoy presentando mi dimisión a la primera ministro”.