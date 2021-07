En Debate | ¿Legalizar marihuana?

Aruro Zaldívar

Ministro presidente de la SCJN

"Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso recreativo de la marihuana".

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Si tras la aprobación del consumo lúdico de la marihuana por parte de la Suprema Corte de Justicia se ve que esta actividad es perjudicial para la sociedad, enviaré una iniciativa al Congreso de la Unión para prohibirla. Pienso que podríamos tener en poco tiempo ya resultados. Vamos a evaluar qué sucede”.

El presidente López Obrador dijo que se respetará la decisión de la Suprema Corte sobre el uso lúdico de la marihuana / Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Human Rights Watch

“El Congreso de México debería despenalizar por completo la sola posesión de marihuana. La prohibición de la marihuana ha tenido costos devastadores para los derechos humanos en México, dejando a miles de personas encarceladas inútilmente por el simple hecho de poseer marihuana y exponiendo a muchos otros a graves abusos por parte de la policía”.

Centros de Integración Juvenil, A.C

“La legalización del consumo de marihuana puede significar una mayor disminución de la percepción de riesgo en los adolescentes y jóvenes; el aumento en el número de adictos y en el costo de su atención integral, la generalización de una actitud permisiva de la sociedad hacia el consumo de drogas y otras conductas de riesgo, así como el deterioro en el tejido social, la cohesión y vínculos familiares.”

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la declaratoria general de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico y recreativo de la marihuana. Foto Roberto Hernández | El Sol de México

Luis Otarola

Miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

"La intoxicación, los trastornos de conciencia, los trastornos de percepción, los ataques de pánico, las alucinaciones, la reducción de la capacidad para conducir y el aumento del riesgo de lesiones por accidentes de tránsito se han multiplicado por dos, por ejemplo, en el estado de California, en Estados Unidos. Entonces hay efectos adversos a corto plazo, y hay efectos psicosociales a largo plazo del consumo habitual de cannabis. No se debe legalizar”.

Agustín Madoz-Gúrpide

Psiquiatra español

“Es una “droga relativamente inocua, no especialmente perjudicial para la salud, lo que no debería suponer una sobrecarga o más gasto para la Sanidad; es una droga blanda, con efectos psicológicos leves, que no genera una gran dependencia; el Estado recaudaría más dinero en impuestos; desaparecería el mercado negro, y tiene efectos medicinales positivos”.

La resolución no autoriza en ningún caso importar o comerciar marihuana y el consumo no podrá afectar a terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

The Dallas Morning News

Encuesta

“Seis de cada 10 mexicanos rechazan la legalización de la marihuana. Un 36% dijo estar a favor. El rechazo aumenta en los grupos de mujeres, mayores de 45 años y personas con menor nivel de escolaridad”.

Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019

“En México el 45.2% de la población se encuentra a favor de la legalización del uso medicinal y recreativo de la marihuana. La proporción de ciudadanos que se encuentra a favor (45.2%) es muy similar a la de los que están en contra (42.7%), aunque cabe señalar que un 5.4% de los encuestados manifiesta espontáneamente estar a favor de la legalización para uso medicinal, pero no para el recreativo.”