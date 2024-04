En Debate | ¿maternidad subrogada?

EL VATICANO

“Las violaciones graves de la dignidad humana que son de especial actualidad y entre ellas está la maternidad subrogada, mediante la cual el niño, inmensamente digno, se convierte en un mero objeto. Se trata de algo deplorable, que además ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato".

SCJN (5 junio 2021)

“Resolvemos a favor de la maternidad subrogada. Las mujeres podrán decidir libremente si lo hacen por altruismo o por contrato y no estarán sujetas a sus parejas, porque ello las limitaría en su libertad. El tema no es la venta de niños, que debe considerarse en otro espacio; lo más importante y constitucional es la libertad de la mujer a decidir prestar el servicio de gestación y su derecho a cobrar o no por esta práctica, así como las características del contrato correspondiente mismo que puede ser regulado por los congresos estatales.”

ALICIA PÉREZ DUARTE, doctora en Derecho y defensora de los Derechos Humanos

“Un asunto que divide a las feministas en México es el alquiler de vientres, porque ello conduce al comercio humano. Esta práctica, permitida en entidades como Tabasco, atropella uno de los principios fundantes de los derechos humanos: la dignidad. La regulación de la maternidad subrogada involucra algo más que la decisión libre de las gestantes, porque se trata del comercio humano y éticamente tiene enredadas a nuestras legisladoras, sin atinar qué hacer.”

Metrópoli La elección de ser mamá | Joanna eligió ser madre y subrogar su vientre

AURORA GONZÁLEZ GINZO, Secretaria general del PSOE de Ribadeo

“Regular la maternidad subrogada es el camino que de verdad defiende los derechos de todas y que evita que se pueda dañar a alguien. Esa es la realidad que están encontrando los países que estudian sin prejuicios el tema y es la razón por la que la regulación avanza en Europa y en el mundo: Portugal aprobó la gestación subrogada en 2016. Irlanda presentará su propuesta este verano. Islandia está ya estudiando su ley de gestación subrogada. Reino Unido y Holanda han presentado propuestas para mejorar su legislación actual tras décadas de uso de esta técnica. El Parlamento sueco ha presentado múltiples mociones instando al Gobierno a regular...”

NÉLIDA IVONNE SABRINA DÍAZ, diputada del PRI (enero 2024)

“Propongo una iniciativa que contraviene la decisión consensuada de una reforma a la Constitución para prohibir los vientres de alquiler o maternidad subrogada. Se busca imponer una pena de 15 a 25 años de prisión, y una multa de 2 mil a 30 mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien, mediante contrato, se beneficie de la gestación subrogada y de la entrega de la niña o niño producto de la misma.

SARA LOVERA, periodista

“El asunto debería formar parte de la agenda electoral, y cobra mucha importancia en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que revisará la situación de 14 países, México incluido. El de los vientres de alquiler es un tema prioritario, sumado a una lista de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres que en esta administración se dejaron de lado, mientras es la política y las elecciones lo más importante. Lo cierto es que vivimos en la indiferencia.”

DAVID GONZÁLEZ, presidente de la Asociación de Padres por la Gestación Subrogada (España)

“Se trata de una técnica de reproducción asistida que se lleva desarrollando en varios países desde hace más de 30 años, sin que ello haya generado una problemática específica. Permite a las parejas que desean tener hijos, y que por múltiples razones no pueden hacerlo por sus propios medios, tener hijos biológicos . Al igual que donamos órganos, e incluso se donan óvulos, lo cual hoy en día nos parece absolutamente normal, se puede ayudar a otra persona a gestar su hijo, con el que la gestante no mantiene vinculo genético alguno”.