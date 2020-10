En debate | ¿Pedir perdón a España?

En marzo del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que envió una carta a Felipe VI, Rey de España, y al papa Francisco, para que pidan perdón a los pueblos originarios por la violación a sus derechos humanos, durante la época de la Conquista.

“Envié ya una carta al Rey de España y otra carta al papa, para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios, por las violaciones a lo que ahora se conoce derechos humanos, hubo matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Gobierno español

Comunicado

“El Gobierno español rechaza con firmeza el argumento de la misma (de petición de perdón redactada por AMLO) pero reitera su disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación”.





Adelfo Regino

Director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

“Tiene relevancia que se haga esta petición para que, a partir del reconocimiento de nuestra historia de perdón, podamos encontrar una verdadera reconciliación, no la reconciliación diplomática que a veces se plasma en los documentos”.





Feliciano Barrios

Premio Nacional de Historia 2016 (España)

"Soy amigo de México, pero hay que huir del presentismo, es peligroso. El supuesto es tan absurdo como que España reclamase un perdón a Italia, como sucesora de Roma, por el asalto a Numancia y las guerras cántabras; o a Francia por los destrozos cometidos durante la invasión napoleónica”.





Lorenzo Meyer

Historiador

“Hay heridas abiertas y probablemente la reconciliación tarde mucho en llegar. Hay un peso de la historia que cuando viene el momento de pensar en estos grandes traumas es mejor que la demanda de perdón venga de los perpetradores que del otro lado, pero no es muy común”.

Empiezan hoy las actividades por los 500 años de la llegada de Hernán Cortés / ESPECIAL

Carlos Santamarina Novillo

Profesor en la Universidad Complutense, Madrid

“El debate es profundamente anacrónico, por perfectamente contemporáneo: no nos ayuda a entender los procesos históricos que podemos denominar conquista o colonización. El dicho aquel de que 'la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles' tiene mucho de cierto: la conquista jamás hubiera podido llevarse a cabo si los conquistadores españoles no hubieran contado con alianzas indígenas, pues muchos pueblos querían librarse del yugo del Imperio Mexica".





Alfredo Ávila

Historiador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

“Ha habido casos en los que se ha pedido perdón, como el de Emmanuel Macron a Argelia por los excesos franceses durante las décadas 1950-1960, y el de Theresa May a los países del Caribe por el trato a inmigrantes tras la Segunda Guerra Mundial. No obstante, se dieron cuando los estados ya existían como tales, lo que no es así en el caso mexicano, pues ni el Estado español ni el mexicano existían en 1521. Contra lo que cree la mayoría, España no conquistó México: súbditos de la Corona de Castilla fueron los que emprendieron una conquista de territorios más allá del Caribe, mientras que la conquista mexicana fue empezada por Hernán Cortés en alianza de pueblos indígenas nativos”.