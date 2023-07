En Debate | ¿Prohibir los corridos tumbados?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“El otro día hablé de las canciones éstas que se ponen de moda, y a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes ni a los cantautores, pero no me importa que no les guste porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigida a los jóvenes. Prohibido prohibir, nada más que mucho cuidado, mucho ojo”.

Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo

“No otorgaremos permisos para conciertos de bandas de cualquier género musical que hagan apología de la violencia y el delito. Si bien se respeta la libertad de expresión, el gobierno no continuará fomentando eventos que promuevan actitudes violentas.”

Sociedad Narcocorridos y corridos tumbados, un estilo aspiracional que identifica a los jóvenes

Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León

“Ante las propuestas en algunos Congresos del país para prohibir el género recién lanzado, denominado “corridos tumbados” o “corridos bélicos”, yo puedo estar o no estar de acuerdo con muchas cosas, sin embargo, yo creo que esto viene mucho desde la familia, desde la casa y la educación, no podemos entrar a prohibir porque tendríamos que entrar a prohibir muchísimas cosas, yo creo que es un análisis que se tendría que hacer mucho más profundo”.

Mirna Flores, diputada del PAN por Tamaulipas,

“Como ciudadanos que padecemos de una violencia considerable en los últimos meses en nuestro estado, debemos ser más responsables y coadyuvar en todo lo posible para que en nuestras escuelas donde se están educando nuestros niños y nuestros jóvenes, no se permita, ni se promueva la apología de la violencia”.

Anayansi Mildred Castillo Martínez, regidora de Ciudad Victoria

“Prohibir los narcocorridos y corridos tumbados en las escuelas, no es la solución para que los niños dejen de escuchar esa música. Lo mejor es tener una buena comunicación con los hijos para evitar que el gusto por ese tipo de música que hace apología del delito. No hay necesidad de prohibir qué venga el artista simplemente mejor hablar con nuestros hijos para evitar esa música (corridos); yo sé que es muy difícil que los padres eviten la música porque ahora sí que vas a cualquier lugar y pues ponen todo tipo de música".

Guillermina García, titular de la sección 20 del SNTE

“Las autoridades educativas deben prohibir los corridos tumbados en las escuelas públicas en Nayarit. La música incide en situaciones que no son formativas, porque hablan de violencia, de drogas, de sexo, etcétera”.

Vital Román, diputado por Morena

“Los corridos son parte del folclor mexicano, no son de hoy, la diferencia es la difusión en las redes sociales, que generan un mayor alcance. En las escuelas no hay corridos, no están en el programa, ¿Cómo lo podemos prohibir si solo hay en las fiestas? Le quedaría en todo caso a las escuelas decidir, no estaría en este momento legislativo prohibirlo, podría haber foros de consulta para ver qué convendría, pero se me hace muy exagerado”.