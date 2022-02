En Debate | Publicar datos personales de privados

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Se deben transparentar los ingresos de la prensa y no se violó la ley de datos personales al divulgar los ingresos de Loret de Mola. Yo creo que debe transparentarse todo, yo no sé por que se alebrestaron tanto porque señale aquí una información que me hicieron llegar aquí sobre lo que gana”.

Política Pie de Nota | Ojalá fuésemos Loret

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI

Consejo Consultivo

“Pedimos al INAI abstenerse de dar a conocer datos personales e información confidencial que se encuentre bajo custodia. Debe iniciar los procedimientos que correspondan para garantizar el derecho de protección de datos personales del periodista Carlos Loret de Mola y de todas las personas en México que se encuentren en una situación similar”.





Ignacio Mier

Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

“No, no violó la ley. Es una nueva relación, forma parte del proceso de todas las democracias, es el derecho de réplica, hay plena libertad de los medios de comunicación para cuestionar al Presidente, hay apertura total”.





Valeria Moy

Directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad

“El presidente López Obrador violó la ley al presentar un cuadro con las presuntas percepciones del periodista, un informe que ‘me entregaron’ con datos que, además, no corroboraron ni él ni su equipo”.





Gobernadores de Morena

Desplegado

“Sabemos que los ataques tienen su origen en grupos económicos que perdieron privilegios y que se oponen a una reforma eléctrica que beneficie a la nación y al pueblo de México. Se equivocan, el pueblo no quiere que regrese el viejo régimen, defiende con orgullo esta transformación que no tiene marcha atrás”.





Javier Martín Reyes

Profesor de Derecho del CIDE

“Ni el INAI ni la SHCP ni mucho menos el Presidente de la República están autorizados para difundir los ingresos de Loret de Mola”.





Óscar Márquez

Fiscalista

“El Presidente al ser funcionario público, superior jerárquico de la jefa del SAT (Raquel Buenrostro), me parece que también está obligado a guardar el secreto fiscal. Es correcto afirmar que él violó el secreto fiscal”.





Rocío Nahle

Secretaria de Energía

“Como parte de la transformación, el Presidente tiene derecho a la libertad de expresión y a exhibir a quien lo difama”.