En Debate | Racismo en México

Luego de que George Floyd, un hombre afroamericano, fuera asesinado por un policia de Mineapolis durante su detención, distintas voces estallaron en todo el mundo juzgando los actos racistas que perduraban en Estados Unidos; sin embargo, ese hecho provocó que personalidades y académicos dieran su punto de vista sobre el racismo en México.

Juanpa Zurita, youtuber

“Siendo de otro país siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas (racismo)”.

Yásnaya Aguilar, lingüista mixe

“Una expresión muy característica del racismo en México es la negación. Eso me parece muy pernicioso, pues ni siquiera hay un reconocimiento frontal de la existencia de cómo opera este sistema en la sociedad mexicana. Pareciera que estamos ante un modo de ser y hacer dentro de la cultura mexicana, algo tatuado en el ADN social y nacional pero negado”.

Miguel Ángel Aguilar Dorado, sociólogo doctorante por la UNAM

“Habría que ser honesto y decir que en México somos profundamente racistas, pero también somos increíblemente clasistas. Las características físicas por ejemplo de los miembros de un grupo étnico siempre están empatadas con este factor de nivel socioeconómico”.

Eugenia Iturriaga, doctora en Antropología, Universidad Autónoma de Yucatán

“En México, el racismo es una cuestión estructural ejercida a diario y de la que nadie escapa; sin embargo, al ser confrontados con esta realidad los mexicanos muestran sorpresa y argumentan ‘nosotros no somos racistas’”.

Ernesto Priani, filósofo, UNAM

“Durante mucho tiempo se negó la existencia de una cultura racista sobre la idea de que la mayor parte de nuestra población proviene del mestizaje. El mestizaje es una historia nacional, y hay que profundizar y revisitar el término, porque el modelo que prevalece es occidental: la idea es que entre menos mezclados y más blancos, somos mejores”.

Grecia Monroy Sánchez, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca

“El racismo sigue siendo en México un tema poco discutido, pese a que en la práctica la apariencia física y el color de piel condicionan de manera importante las interacciones sociales, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Alice Krozer, doctora en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge

“¿Cómo se puede reconocer a simple vista si una persona es rica o pobre? En México, el color de piel es un atajo efectivo para ubicar a las personas en la jerarquía social: las personas indígenas (con tonos de piel oscuros) tienen cuatro veces más probabilidad de vivir en pobreza [Esquivel 2015], y una probabilidad casi seis veces menor de alcanzar la educación superior [Solís, Lorenzo y Güémez, en prensa] que las personas no-indígenas (de pieles claras). Al mismo tiempo, más del 60% de las personas blancas se encuentran en el quintil más rico del país”.

Gisela Carlos Fregoso, académica

“No, yo no soy racista, pero llegas a tu casa, y tienes una empleada doméstica indígena, y la tratas súper mal, o la tratas muy bien, pero dices es que: la queremos tanto, es como de la familia… por eso yo le regalo toda la ropa de mis hijas, o sea, lo que ya no me sirve, y esto es una forma de racismo”.





