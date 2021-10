En Debate | Regreso a clases universitarias

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué muchas universidades no regresan a clases y escuelas públicas que no están regresando a clases? ¿Por qué razón? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo. ¿Nos vamos a acostumbrar a eso? Si ya se vacunó a maestros y ya se demostró que no hay riesgos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases?”

UNAM

“Reconocemos, en primera instancia, la importancia de la necesidad del retorno a clases presenciales, así como de seguir fomentando las medidas de seguridad sanitaria en conjunto con este reto. La UNAM es una institución horizontal que, para la toma de decisiones, evalúa y supervisa en diferentes niveles este tipo de acciones, llegando a acuerdos democráticos. De la misma manera, declaramos no haber parado un sólo día en el período que a la situación sanitaria actual respecta”.





Instituto Politécnico Nacional

“En el IPN tenemos un Programa Escalonado Humano de Regreso a Clases (PEHRC), en donde las actividades académicas correspondientes al semestre lectivo 2022-1 de los niveles medio superior y superior, y B-2021 del nivel posgrado, se llevarán a cabo predominantemente de manera no presencial. Los docentes, los alumnos y personal de apoyo y asistencia a la educación, podrán hacer uso de las instalaciones, voluntariamente, y bajo el consentimiento por escrito de los participantes involucrados”.





Universidad Iberoamericana

“Para el semestre Otoño 2021 este 9 de agosto, las únicas clases que se llevarán a cabo en la modalidad presencial serán las de talleres y laboratorios; el resto de los cursos que se habían programado como presenciales y en modalidad híbrida se impartirán a distancia. Por su parte, los servicios administrativos y escolares que ya funcionancontinuarán brindando atención presencial. Todo dependerá de la evolución del semáforo epidemiológico”.





UAM

“En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), hemos construido el espacio ‘UAM virtu@al’, a fin de que puedan acceder a materiales y actividades en línea. Ante la contingencia sanitaria que nos exige participar en el cuidado de todas y todos quienes conformamos la gran comunidad UAM, construimos alternativas para mantener nuestros vínculos y generar nuevas posibilidades para continuar con las labores sustantivas de nuestra universidad. Además del acceso directo a las páginas especiales de cada Unidad, se encuentran desplegables varias secciones con información, ligas, medios, materiales y apoyo para resolver inquietudes y la realización de nuestras tareas”.

Delfina Gómez

Secretaria de Educación Pública

“Veracruz supera la media nacional en reapertura de universidades. Si bien algunas escuelas de todos los niveles siguen tomando clases de manera online o híbrida, es importante la vuelta a las aulas. Esta entidad ha abierto más del 50 por ciento de los planteles de educación superior. Junto al estado se encuentran otros como Chiapas, Aguascalientes, Chihuahua, Quintana Roo, Guanajuato y Jalisco. Por el contrario, algunos estados que están por debajo de la media en la reapertura de universidades son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, entre otros”.





Universidad de Guadalajara

“En Jalisco hay condiciones siempre y cuando se cumpla con que el regreso a clases presencial debe ser: Por tamaño de salón, no por número de alumnos, para garantizar la distancia del 1.5 m entre cada estudiante. Ventilación cruzada. Es decir, una puerta y una ventana abiertas. Donde sean salones con aire acondicionado, oficinas o espacios para directivos, filtros o ventiladores hepa. Medidores de CO2. Cubrebocas de calidad obligatorios y gratuitos. Muestra aleatoria y representativa de pruebas PCR y rápidas. Asistencia por cortes. Primero los de primer ingreso, los de últimos semestres y los que requieren prácticas y laboratorios”.