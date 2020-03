En debate | ¿Sí o no al reguetón?

El senador Salomón Jara busca prohibir la transmisión de reguetón en las emisoras de radio y televisión del país. De acuerdo con una iniciativa presentada el pasado 27 de febrero, el legislador por Morena propone que la Secretaría de Gobernación (Segob) sancione la música y los programas que promueven el lenguaje machista, y pone como ejemplo de ello a este género musical. Y de ahí, se desató el debate.

Karina Arévalo, Socióloga de la Universidad de Chile

“El reguetón es la bandera del machismo y la misoginia; el cantante Maluma el principal rostro. Por año se escogieron las cinco canciones más populares de reguetón, desde el 2004 hasta el 2017. Como resultado final hubo 70 transcripciones. En éstas, la mujer fue el primer territorio en donde se depositaron agresiones. De las 70 canciones sólo 11 no contenían algún tipo de violencia de género, es decir menos del 16%. Mientras que las otras 59 tenían al menos 568 menciones violentas contra las mujeres. Con respecto a los representantes del género, el reguetonero más violento fue Maluma con su canción Cuatro Babys”.

Foto: Sony Music

Ariadna Estévez, Periodista de revista digital Réplica

“Criticar al reguetón es clasismo vil; quienes desprecian el reguetón por ser básico lo que en realidad quieren decir es que es un ritmo de barrios y zonas urbanas marginadas. Es música de nacos, mamás luchonas y cholos, con toda la carga racista y clasista que estos términos conllevan. El clasismo, el racismo y el desprecio general a las clases populares merecen un análisis aparte porque hablan de esta clase media aspiracional, de buenas conciencias y moral intachable, de mirreyes y gente bien a quienes el azar fenotípico y de clase los ha colocado en la primera fila de las oportunidades y se sienten calificados para diferenciar la cultura buena de la mala. Pero no queremos hablar de eso”.

Carolina Gutiérrez, Doctora en Lingüística Hispánica

“Sobre la construcción de la violencia de género en las letras del reguetón, son repugnantes. Refuerza la imagen de la mujer como un animal salvaje que debe ser domesticado a toda costa, con azotes si es preciso; la libertina que hay que contener y poner en su lugar o la sumisa a la que le gusta dejarse someter”.

Foto: Captura de Pantalla

Jonny Javier Orejuela Gómez, Psicólogo de la Universidad Eafit en Colombia

“Si bien su lenguaje tiene efectos sobre la conducta, las personas que escuchan tienen criterio. No es un robot quien escucha, son personas que pueden hacer interpretaciones múltiples. No hay una aritmética precisa entre escuchar una canción y salir a comportarse como dice la canción. Si eso fuera así, entonces, ¿por qué en la época del bolero los hombres eran románticos en las canciones, pero brutales en las relaciones directas con las mujeres?”

Andrea Ocampo, Feminista, colaboradora de Vice

“Los dos términos, feminismo y perreo, pueden ser un choque de trenes a gran velocidad, pero se compaginan de manera perfecta. Censurar las canciones del género sólo provoca una faceta de rebeldía ante la falta de educación sexual en un país sumamente conservador. Ello implica también apagar a un género completo, donde se habla de realidades en ciertos sectores marginados, de personas que expresan su sentir sobre la calle, las armas y la urbanidad. Si quieres realizar algún cambio, lo peor es la ceguera”.

Foto Roberto Hernández

Pablo Milanés, Cantautor

“Es asqueroso. No tiene ningún valor musical, ni poético, ni orquestal, ni nada. Me parece que su valor es nulo, y no sólo de ese ritmo, sino de la música que se está escuchando porque hay una gran falta de valores”.

Frances Negrón, Colaborador de la revista digital Nación Reggaetón

“El reguetón pone en evidencia la centralidad de la cultura negra y la migración de ideas hacia (y desde) Puerto Rico, no como suplementos exóticos sino como elementos constitutivos. Si en el pasado los puertorriqueños, al igual que otros latinoamericanos, han celebrado a España como la ‘madre patria’, el reguetón redirige la mirada hacia las diásporas africanas. Si mucha de la alta cultura puertorriqueña insiste en distanciar a Puerto Rico de EU, el reguetón se acerca a la cultura popular del mainstream estadounidense al unirse con la hip-hop nation”.

Foto: AFP

Carlos Vives, Cantautor

“No tengo nada en contra del reguetón, pero no me gusta su lírica. Llevo muchos años en el negocio, no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada ‘comercial’. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes”.