En debate | ¿Sirve el tapabocas?

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, SSa

“La mascarilla de tela simple no sirve para protegernos de infecciones respiratorias, incluidos el Covid-19. No se necesita tener cubrebocas en este momento y posiblemente tampoco si llegamos al escenario tres, de transmisión generalizada”.

George Gao, Director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades

“El gran error que están cometiendo EU y Europa en la lucha contra el coronavirus es no usar tapabocas. Este virus se transmite a través de gotas y contacto cercano. Las gotas tienen un papel muy importante: hay que usar una mascarilla, porque al hablar siempre salen gotas de la boca".

Foto: Cuartoscuro

Organización Mundial de la Salud (OMS)

“Si está usted sano, sólo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el 2019-nCoV. Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos. Las mascarillas sólo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón”.

Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

“Los tapabocas no ofrecen garantías más allá de constituir una barrera protectora para determinadas gotas”.

Foto: Cuartoscuro

María Fernanda Gutiérrez, profesora de la Universidad Javeriana de Colombia

“Si estás enfermo (el tapabocas) sirve para contener el virus. La tela o el material del que está hecho el tapabocas reduce la posibilidad de esparcirlo. El tapabocas no sirve para evitar que yo me infecte, no es una medida de prevención. La vía de infección no es el aire, es el contacto de tus manos infectadas con los ojos y la boca”.

Infectólogos en Italia

“La mascarilla N95 es la más útil en estos momentos. Este tipo de cubrebocas es el más buscado por el diseño ergonómico que posee, ya que se ajusta de mejor manera al rostro, impidiendo que el aire se filtre a las vías respiratorias por algún resquicio, así como por su alto porcentaje de efectividad frente a determinados materiales, gérmenes y elementos. Asimismo, esta mascarilla se puede hallar en dos presentaciones, con o sin válvula de aire integrada”.

La contaminación es el riesgo para la salud más importante a nivel mundial / Foto: Ernesto Muñoz

Autoridad Municipal de Bogotá

“Desde hoy 5 de abril de 2020, y hasta nueva orden, invitamos a quienes se movilicen en TransMilenio (Metrobus), a utilizar tapabocas. Llévalo: Si no te puedes quedar en casa, y tienes que montar en TransMi, es tu responsabilidad adquirir, mantener puesto y usar adecuadamente su tapabocas. Úsalo: Debido al alto riesgo de contagio, si no portas tu tapabocas, y haces un buen uso del mismo, NO podrás ingresar ni hacer uso del sistema. Salva vidas: Recuerda que cada vez que sales incrementas la probabilidad de enfermar a tu familia”,

Rubén Pérez, infectólogo en Hermosillo

“Los virus son partículas muy pequeñas (a veces menores a 1 micra) que son transportadas en las gotas de saliva. Los tapabocas de uso común pueden disminuir la transmisión de algunos virus, al detener las gotas de saliva que se generan al hablar, toser o estornudar. En el caso de personal médico, tienen que emplear tapabocas de alta eficacia, denominados N95 (sus fibras son más gruesas lo que evita el paso de materiales más pequeño).”