En debate | Uso obligatorio de cubrebocas

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Es una medida autoritaria y represiva el hacer obligatorio el uso de cubrebocas entre los ciudadanos, en entidades como Chihuahua, Guanajuato, Sonora y Nuevo León. No soy partidario de las medidas coercitivas, lo mejor es hacer conciencia en la gente y tenerle confianza al pueblo, no a las medidas autoritarias, lo que decía Juárez, ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’. Aquí no vamos a usar la fuerza, nada será obligatorio en cuanto a la pandemia porque sabemos que si le hablamos a la gente nos harán caso”.

Joe Biden

Presidente de EU

“Nuestra primera orden ejecutiva es una instrucción a nivel nacional para usar mascarillas como medida para combatir la pandemia de Covid-19. Será obligatorio el uso de cubrebocas en todas las instalaciones federales y asuntos interestatales. No hay mejor momento para empezar que hoy”.

Hugo López Gatell

Subsecretario de Salud

“Creo que establecer el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos e incluso imponer multas o penas de cárcel por no cumplir con esta medida genera riesgos de abuso a los derechos humanos y tensión social. Cuando se hace responsable a la persona por lo que ocurre a los demás con carácter obligatorio, se establece cohesión por parte de las fuerzas del Estado, eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por violencia social muy lamentable, puede resultar en enorme riesgo de que se vuelva a abusar de los derechos humanos”.

OMS

Organización Mundial de la Salud

“Los gobiernos deberían alentar al público en general a usar máscaras donde hay una transmisión generalizada y, sobre todo, en lugares donde es difícil el distanciamiento físico, como en el transporte público, tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados. El uso del tapabocas debe ser permanente en las zonas en las que el coronavirus tiene más posibilidad de circulación debido a la gran afluencia de gente, asegurando que estas mascarillas proveen una barrera para las gotitas potencialmente infecciosas”.

Claudia Sheinbaum

Jefa de gobierno de la CdMx

“La Ciudad de México no va a multar a las personas que no utilicen los cubrebocas, ni tampoco se van a realizar toques de queda. Pensar que en la capital vamos a multar a la ciudadanía que no traiga cubrebocas o vamos a entrar a un proceso en donde nadie sale a las 10:00 de la noche por decisión del Estado y hay estado de sitio, eso no, eso no va a haber en la Ciudad de México. Aun así, debemos recordarles a todos que el uso de cubrebocas ha sido fundamental en la ciudad y vamos a aumentar la difusión en los medios de comunicación, una campaña especial para el uso de cubrebocas en Ciudad de México, que es fundamental para la disminución de los contagios”.

Congreso Estatal de Nuevo León

“Se aprueba el uso obligatorio del cubrebocas y, estableció multas y arrestos hasta por 36 horas para quien no cumpla. Las personas que no porten cubrebocas en espacios públicos serán sancionadas con una multa equivalente de 5 a 10 Unidades de Medidas de Actualización, es decir, de 448 a 896 pesos. O podrán ser arrestados hasta por 36 horas, así como el realizar trabajo comunitario durante 8 horas. El uso del cubrebocas será obligatorio en vías y espacios públicos o de uso común”.

Congreso del Estado de Morelos

“Desde hoy (27 noviembre 2020), entra en vigor la Ley que regula el uso de cubrebocas, que se hace obligatorio para todas las personas que se encuentren en el territorio del estado de Morelos, en vías y espacios públicos o de uso común cerrados o al aire libre.”

