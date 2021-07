En Debate | Vacunas y alcohol

Sheena Cruishank

Docente de ciencias biomédicas de la Universidad de Manchester, RU

“Las personas que ya recibieron la primera dosis deben evitar ingerir licor, debido a que afectaría la respuesta inmune del cuerpo frente al fármaco. Es necesario que el sistema inmunológico funcione al máximo para tener una buena respuesta a la vacuna, por lo que no se recomienda ingerir alcohol la noche anterior o después”.

Foto Laura Lovera | El Sol de México





Alejandro Macías

Integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la UNAM

“No debería estarse prohibiendo nada con el uso de la vacuna. Esas medidas no se han tomado generalizadas en México, sino que hay ocasiones en lo que cada centro de vacunación, el médico o el personal de la localidad dispone directrices de lo que les parece bien, entonces, eso es algo que ocurre de repente inclusive les dicen que no coman carne de puerco, pero no hay ninguna racionalidad detrás”.

Tatiana Golíkova

Vicepresidenta rusa

“Los vacunados con Sputnik V no deben beber alcohol antes, durante ni inmediatamente después de la toma. Es decir, no se debe consumir alcohol dos semanas antes de recibir la primera dosis y 21 días después de recibir la segunda dosis, de esta manera, el cuerpo humano podrá producir los suficientes anticuerpos”.

Foto: Twitter @Birmex





Óscar Sosa Hernández

Epidemiólogo

“Es lamentable que se haya llenado de mitos esta parte de la vacunación, pero realmente no hay ninguna contraindicación. Desconozco el punto de partida de estas recomendaciones que no tienen nada que ver con la conformación de alguna vacuna ni con la reacción inmunológica, ya después de recibir la dosis pueden hacer su vida normal”.

Foto: Cuartoscuro





Rosa María Wong

Doctora del Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UNAM

“Los efectos del alcohol pueden potenciar los efectos secundarios de la vacuna, como mareos y dolores de cabeza, por lo que no se recomienda ingerir bebidas embriagantes en las 72 horas posteriores a la inyección”.

Aunque los expertos no hacen referencia a una contraindicación como tal, señalan que el consumo de alcohol sí puede interferir de alguna manera con la vacuna. / Foto: Twitter @TXTUALes





Amesh Adalja

Médico del Johns Hopkins Center for Health Security

“El alcohol puede tener la capacidad de reducir la inmunidad cuando las personas beben en grandes cantidades. Se trata más de que los bebedores crónicos no responden tan enérgicamente a las vacunas, o corren el riesgo de ciertas infecciones debido a los efectos que el alcohol en dosis altas ha tenido en su sistema inmunitario. En cuanto a beber la noche antes o después de recibir la vacuna no hay problema si se hace de manera moderada y el ritmo de consumo de la persona es esporádico”.

Beber de manera moderada no debería tener ningún efecto contrario a la vacuna contra Covid-19, según el médico Amesh Adalja. / Foto: Pixabay





Hugo López-Gatell

Subsecretario de Salud de México

“Las actividades de las personas jóvenes no deben de interferir con la vacunación. El tema del alcohol que ha sido muy sonado; en general, el consumo excesivo del alcohol causa daños a la salud pública y en lo individual es muy conocido, pero no hay una prohibición para tener actividades convencionales, consumo moderado de alcohol, por ejemplo. Entonces no debería ser un problema”.

Foto: Cuartoscuro

