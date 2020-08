En Debate | Venta de comida chatarra a niños

El Congreso de Oaxaca aprobó el miércoles 5 de agosto un artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico.

Con este antecedente, ahora Colima, Tamaulipas, la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Tabasco buscan legislar también en ese sentido.

➡️Oaxaca hace historia al prohibir venta de refrescos y comida chatarra a menores

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

“Celebro la aprobación de esta iniciativa que defiende el interés superior de la niñez. Es un avance en el cuidado de la salud desde la prevención”.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial

“Calificar alimentos como buenos o malos y, sobre todo, recurrir a prohibiciones de ciertos productos, no es la ruta para combatir los problemas de salud en el país. Expresamos nuestra preocupación por el decreto aprobado en el Congreso del estado de Oaxaca, que prohíbe la venta de bebidas no alcohólicas y alimentos preenvasados a menores de edad”.

Foto: Cuartoscuro

Ricardo Bucio, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

“Ante la pandemia de la obesidad y el sobrepeso se requieren acciones claras, acordes al daño en la vida de #NNA. Esta medida debe ir acompañada de cuidado de salud, educación nutricional, educación física, y alternativas alimenticias. Y fomentar la responsabilidad parental”.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes

“La prohibición recién aprobada en Oaxaca va a afectar nuestras ventas e ingresos. El dictamen votado es una falacia y nada de lo que se aprobó va a dar resultados, pues el consumo de estos productos no puede regularse desde las leyes, pues es un aspecto cultural de la alimentación de los mexicanos. Nos restará alrededor de 100 millones de pesos diarios en comercios de la entidad”.

Foto: Cuartoscuro

Abelardo Avil, alianza por la Salud Alimentaria

“Este problema lo tenemos que resolver de manera completa y positiva y no ver ‘si a ellos no los regulan por qué a nosotros sí’, reivindicar mi derecho a dañar a la población porque hay otros que lo dañan, no es ningún argumento. Desde el interés superior de la infancia y de su salud y el daño a su salud actual, creo que sería algo positivo y tendría que verse en ese sentido y se pudiera superar en un consenso la forma en donde se respetara el espíritu de la ley, el espíritu de la ley es la protección de la infancia, no la prohibición arbitraria de un bien mercantil”.

Alejandro Sánchez Díaz, presidente de la Coparmex Oaxaca

“Nos preocupa la ambigüedad y el alcance de esta ley. De alto contenido calórico son muchos productos, incluso artesanales de Oaxaca o nieves tradicionales”.

Foto: Cuartoscuro

Adán Augusto López, gobernador de Tabasco

"Estamos trabajando una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para que no se permita la venta de refrescos embotellados, bebidas azucaradas industrializadas, alimentos de los que algunos dicen 'chatarra', en la escuela. Debemos de regresar en la medida de lo posible a la alimentación tradicional y hay que iniciar con los niños para que vayan educándose”.

Coparmex

“Manifestamos nuestro rechazo al dictamen aprobado. No ataca el problema de raíz, ya que no implementa una política pública integral de salud, por el contrario, daña a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos".

Foto: Cuartoscuro

Dolores Padierna, diputada por Morena

“Oaxaca inició un cambio de fondo en la estrategia de salud que permitirá combatir la obesidad infantil y otras enfermedades que hoy son un lastre en el Sistema de Salud Pública. Al ponerse en marcha la estrategia nacional para una alimentación sana, se contempla materializar el nuevo Etiquetado Frontal, la lactancia materna, la alimentación culturalmente apropiada, la generación de hábitos saludables y la reducción del consumo de alimentos industrializados”.