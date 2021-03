En debate | Viajar o no viajar

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU

“Los viajes aumentan las probabilidades de infectarse y propagar el Covid-19. La recomendación es no viajar por el momento. Retrase su viaje y quédese en casa para protegerse y proteger a otras personas del Covid-19”.

Hugo López Gatell

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

“Disfrutar el paseo en un sitio cercano a domicilio, que esto no sea una celebración, que nos haga concurrir con otras personas fuera de nuestro círculo cercano. Aprovechar para pasar el tiempo con la familia cercana, para que haya menos intercambio entre distintas familias. Asistir a lugares con poca gente…”

Oliva López

Secretaria de Salud de la CdMx

“El Covid-19 no toma vacaciones, no bajes la guardia. No recomendamos salir. Aun así, el Gobierno está preparado para tener una respuesta rápida ante una tercera ola de Covid, que podría presentarse tras el periodo vacacional”.

José Manuel Campos

Presidente de Concanaco

“Para lograr un periodo vacacional bueno es indispensable que tanto el sector turismo como la población en general salgan, pero que se conduzcan con total apego a los protocolos sanitarios. Para este año hay mejores posibilidades de afluencia en los sitios turísticos, ya que en 2020 las pérdidas fueron por más de 52 mil millones de pesos en ese periodo”.

Secretaría de Turismo

“Playas cerradas en Semana Santa en el país: todas las de Nayarit. De Jalisco las de Tapalpa, Mazamitla, Costa Sur y Norte. En Chiapas cerrarán las playas y balnearios de Arriaga, Acapetahua, Tonalá, Tapachula y Pijijiapan. En Guerrero y Oaxaca las playas del estado funcionarán al 50 por ciento de su capacidad”.





Jarbas Barbosa

Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud

“Puede haber una tercera ola de casos de Covid-19 en las Américas si se relajan las medidas durante la Semana Santa o las vacaciones de primavera. El coronavirus sigue circulando por todos los países del continente. Hay que mantener todas las medidas para evitar un incremento de la transmisión como tuvimos en muchos países por la Navidad, el Carnaval y otros”.

Departamento de Estado de EU

“Emitimos una alerta de seguridad y salud para que nuestros ciudadanos eviten viajar a México durante la Semana Santa 2021. Pedimos reconsiderar su viaje no esencial a México en periodo de vacaciones de Semana Santa debido a la emergencia sanitaria de Covid-19. Viajar a México aumenta sus posibilidades de contraer y propagar Covid”.

Gobierno Español

“Se contiene la movilidad nacional durante la Semana Santa para llegar en la mejor situación epidemiológica al verano, momento clave para que el tejido productivo tome un poco de aire. Aun así, el Gobierno central mantiene las puertas abiertas a los turistas del resto de Europa”.

Parclick

Sondeo en España

“Un 42.3% ha indicado que no tiene previsto viajar durante este periodo. Sin embargo, un 33.3% no lo sabe aún y un 24.4%, ha manifestado que sí tiene pensado viajar en estas fechas. En relación con el medio de transporte, el coche privado se posiciona como la opción preferida por los encuestados. Así, un 78.6% manifiesta que utilizará este vehículo para viajar en este periodo. A esta alternativa de movilidad, le siguen: avión (14.9%), tren (6 %) y barco (0,6%)”.

