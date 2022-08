En el país están sobreexplotados 157 de los 653 acuíferos

La agricultura es la actividad que más agua consume en el mundo. Uno de los grandes retos es optimizar su uso. Y lo ideal es producir más con menos agua. En México, alrededor del 76% del total de las extracciones del vital líquido se utilizan para la siembra de alrededor de 22 millones de hectáreas, de las cuales el 80% son de temporal y solo el 20% bajo condiciones de riego.

En las zonas áridas y semiáridas en la República, el agua subterránea es clave para la agricultura. Zacatecas, que ocupa el octavo lugar de las entidades con menor precipitación pluvial anual, es uno de los Estados con zonas áridas y semiáridas donde el riego con agua subterránea es muy importante para el desarrollo de la agricultura.

Te puede interesar: Más de seis millones de mexicanos no tienen agua potable, revela estudio de la UNAM

Después de los mantos de hielo en los polos, los acuíferos subterráneos, albergan la mayor cantidad de agua dulce del planeta. Mantienen el flujo de muchos ríos, incluso cuando la sequía disminuye sus caudales.

Pero lamentablemente, es común que de estos cuerpos de agua se extraiga más líquido que el que se recarga. Y la extracción de esos embalses subterráneos, conduce a la desecación lenta de muchos ecosistemas.

Tan solo en la República, 157 de los 653 acuíferos están sobreexplotados, como el de Calera, en Zacatecas, donde la agricultura tiene una actividad preponderante, por lo que es fundamental transitar a sistemas de producción más sustentable.

Sociedad Más de 40 municipios en Chihuahua sufren afectaciones por la sequía: Conagua

“Aquí, puede no llover muchos años seguidos: de 2018 a 2020, prácticamente no llovió nada, fueron lluvias muy aisladas, muy precarias; pero el año pasado cayó lo que no había caído en 15 años, dijeron los expertos”, comentó José Luis Muro Rodarte, productor agrícola de Calera.

A través del proyecto “Aguas firmes”, del Grupo Modelo y la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ) por sus siglas en alemán, que implementa el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y diversas organizaciones, se busca mejorar la sustentabilidad hídrica de los acuíferos de Calera, en Zacatecas y Apan, en Hidalgo.

“Por ello se promueve la agricultura sustentable como uno de sus pilares”, manifestó Alberto Cabello, gerente del Hub Intermedio o red de colaboración entre científicos, productores, proveedores de insumos y autoridades, del CIMMYT.

Finanzas Estiman escenario poco alentador en 2024 por impacto en los precios del maíz

Entre las tecnologías que se promueven, junto con la agricultura de conservación, destaca la tecnificación del riego en los casos donde aún se practica el rodado, es decir, que requiere una pendiente para distribuir el agua por efecto de la gravedad.

De hecho, a través de Aguas Firmes, los productores también pueden tener acceso a créditos para la tecnificación de los sistemas de riego mediante el Programa de Financiamiento a la Modernización de los Sectores Agroalimentario Rural que ejecuta el Fideicomiso del Banco de México (FIRA).

“En estas parcelas, con un riego al día solo se alcanzaba a cubrir un promedio de un cuarto de hectárea solamente. Ahora, regamos 3 hectáreas en un día. Se ha hecho más eficiente el riego. Con la siembra en hilera, usamos una cintilla a una distancia entre hilera de 20 centímetros, lo que nos ayuda a hacer uso eficiente del agua”, comentó Héctor Manuel Gutiérrez Carrillo, otro productor de Calera que participa en el proyecto.

El agua no rendía gran cosa

Tecnificar el riego tiene muchos beneficios. En Calera, no hay ríos ni presas y el agua es uno de los bienes más preciados. Y con los riegos rodados, “el agua no rendía gran cosa, se desperdiciaba con riegos de 15 o 16 horas, incluso 18, cuando ahora, los riegos más pesados son de 6 horas”, comentaron productores.

De acuerdo a los especialistas de diversos Hubs del CIMMYT, aunque el tipo de suelo también influye en la eficiencia del sistema de riego, este cambio es muy significativo porque el riego rodado, tiene una eficiencia de entre 22 y 32% en el uso del agua.

Por tanto, optimizar estos sistemas constituye importante primer paso para que, desde las parcelas se contribuya a mejorar la sustentabilidad hídrica de los acuíferos.





Y José Luis Muro, comentó que los suelos y la cobertura vegetal influyen en la captación de agua y son determinantes para la recarga de los acuíferos. “Por eso es fundamental contar con suelos sanos”.

“Se supone que este año se debieron haber recargado los acuíferos, pero en la práctica no es así, porque las tierras están duras, muy compactadas y eso no permite la filtración del agua. El hecho de que llueva no garantiza que los mantos freáticos se recarguen o que vaya a haber más agua en los pozos, sí no hay buenos suelos, el agua solo se va por los arroyos”.

Comenta que la primera propuesta que le hicieron por parte del proyecto Aguas Firmes, fue comenzar con el análisis del suelo, porque me guiaron a ver lo que la tierra necesitaba. El segundo paso, fue poner una parcela de un cultivo alternativo que era el girasol, que ayuda a que la tierra no se compacte y requiere menos agua y que el nitrógeno tenga mejor fijación.

José Luis cultiva chile, ajo, maíz, frijol, avena y desde hace 6 años, cebada maltera para el Grupo Modelo.

Y precisa: “Esto de la Agricultura de Conservación que promueve Aguas Firmes, nos viene muy bien para regenerar las tierras. Todo lo que he aprendido me ha llevado a reducir costos; es mínima la labranza y ya no hay que hacer todo ese gasto de diésel”.

Sociedad No han doblegado ni extinguido a la UNTA: líder de trabajadores agrícolas

Respecto a la conservación del agua y suelo, con estas prácticas, dijo, “utilizo menos agua y puedo regar más. Y aseguro más años de trabajo y que la tierra siga siendo productiva”.

Del proyecto Aguas Firmes, se informó que es una cooperación de desarrollo que forma parte del programa DeveloPPP entre la cervecera líder AB Inbev a través del Grupo Modelo y la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ) GmbH, que lo implementa por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).