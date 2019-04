En junio habrá 51 coordinaciones de la Guardia Nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para mediados del mes de junio ya estarán funcionando 51 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional con 25 mil elementos.

"A más tardar a mediados de junio ya habrá 51 coordinaciones de la Guardia Nacional con 25 mil elementos", anunció durante la conferencia mañanera.

Obrador aseguró que en su gobierno ya se pintó la frontera entre las autoridades y el crimen organizado, sin embargo, no se va a perseguir a grupos delincuenciales para proteger a unas organizaciones criminales de otras.

"Está bien pintada la raya en la frontera, entre la delincuencia y al autoridad, no va a haber mescolanza, no va a haber contubernio. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra como también se llegó a hacer", sostuvo.

Además, dio a conocer que ya se analiza el comportamiento de los fiscales generales de los estados, para que “las denuncias no se vayan al congelador”; luego del asesinato de 13 personas en Minatitlán, Veracruz, donde se presume una mala actuación por parte del Fiscal Estatal, Jorge Winkler.

A la par, dijo, se continúa con la limpia al interior de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para que ningún juez “se libere a personas que esta demostrado están cometiendo ilícitos”.