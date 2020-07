En plena pandemia, sismo de magnitud 7.4 sacude a México

Edificio en Lindavista, olvidado tras el 19-s, queda inhabitable

Cecilia Nava y Maleny Navarro | El Sol de México

El sismo de magnitud 7.5 que este 23 de junio revivió la angustia de los capitalinos dejó nuevos damnificados. De la unidad habitacional Lindavista Vallejo fueron desalojadas 40 familias pues el edificio 52, con múltiples alertas de alto riesgo de colapso desde 2017, quedó inhabitable.

Desde octubre de 2017 la entonces administración a cargo de Miguel Ángel Mancera, reportó a la Unidad Habitacional ubicada en la colonia del mismo nombre entre las más expuestas a caídas, al tener alto riesgo estructural por el hundimiento y vicios ocultos de "una deficiente calidad en su construcción".

Cuatro edificios: el 16, 17, 52 y 62 fueron incluidos en el primer censo oficial de estructuras dañadas por el sismo de 2017. Todos fueron catalogados con riesgo medio según los distintos dictámenes del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México.

​

Los vecinos denunciaron constantemente el riesgo que implicaba vivir en hogares que de un momento a otro podrían colapsar y sostuvieron distintas reuniones con autoridades locales y de la Comisión de Reconstrucción. Incluso la alcaldía Gustavo A. Madero les explicó el 15 de mayo de 2019 que el inmueble presentaba daños que comprometían su estabilidad.

Fue en diciembre de ese año, que la dirección de atención territorial de la alcaldía respondió que en el análisis de diversos estudios estructurales, topográficos y de mecánica de suelos realizados a los edificios entre el año 2000 y 2017, se identificó el progreso de distintos hundimientos, desplomes, vicios ocultos, errores de cálculo en la construcción de origen y falta de mantenimiento de varios años, que son anteriores al sismo de 2017.

El diputado del PAN, Diego Garrido, que ha seguido el caso con los vecinos, expuso a El Sol de México que el edificio está apunto del colapso pues tiene 58 centímetros de inclinación y que con cualquier otro movimiento telúrico caería, lo que no sólo afectaría este espacio sino a los edificios que están al lado.

"Si es un gran riesgo, no solamente para los que habitaban ahí sino para los vecinos que están circundantes, nosotros hemos llamado la atención desde febrero de este año al gobierno local y al gobierno central para que ayuden a los vecinos sobre todo porque no han tenido ni un sólo apoyo, ni siquiera apoyo para que la gente no viviera ahí", mencionó.

Las 40 familias de a poco entraron este martes a sus viviendas a poder sacar sus principales pertenencias, pero la incertidumbre de quedarse sin hogar aún persiste. La opción que les dieron fue el traslado a hoteles para evitar contagios de Covid-19, un apoyo inmediato que podría extenderse.

Lee más aquí ⬇️

​