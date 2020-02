Encapuchados retoman instalaciones del CCH Azcapotzalco

Encapuchados logran ingresar al Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco y así retomar las instalaciones, que apenas esta mañana fueron recuperadas por alumnos y profesores.

Hasta el momento se habla de al menos tres personas heridas por el enfrentamiento que se desató, uno de ellos era personal directivo o de administración, a quien golpearon con bancas.

Para lograr su cometido, los jóvenes inconformes utilizaron gas lacrimógeno, petardos, bombas molotov y objetos como martillos y tubos con los que dañaron la puerta principal.

Los inconformes denuncian el incumplimiento en varios puntos del pliego petitorio por parte de las autoridades de la UNAM.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Para evitar que este grupo de encapuchados retomara las instalaciones, profesores y alumnos colocaron una barricada conformada por bancas, sin embargo, lograron ingresar por una de las puertas laterales.

Nuevamente los inconformes colocaron una barricada con bancas y colocaron cadenas con candados alrededor de las puertas.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Hasta este momento, todavía se encuentra cerrada la vialidad, por lo que se recomienda tomar precauciones y vías alternas.

encapuchados toman con vilencia CCH Azcapotzalco detonando petardos y bombas molotov hiriendo maestros y reporteros. Yo me pregunto, a estos salvajes por qué hay que tenerles compasión?, por que no llegar y detenerlos con la misma violencia? Algo se está haciendo muy mal pic.twitter.com/BBInCc3eqK — El More (@Misteri93893966) February 26, 2020

La primera vez que se tomaron las instalaciones fue por el caso del joven que murió por "negligencia médica" y la joven que fue violentada la semana pasada por dos encapuchados al salir del baño dentro de esta escuela de la UNAM.

Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Apenas esta mañana alumnos de la Preparatoria Número 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impidieron que se tomaran otra vez las instalaciones de esta escuela.