”Encontramos una Lotería Nacional en quiebra”: Ernesto Prieto Ortega

Los gobiernos anteriores dejaron una Lotería Nacional (LN) en “quiebra’’, en 11 años no generó recursos, una institución que de 2008 a la fecha acumuló un déficit de cinco mil millones de pesos.

Es el director de la LN, Ernesto Prieto Ortega, asegura que con Pronósticos para la Asistencia Pública representaban gastos por más de 15 millones de pesos en funcionarios rentaban vehículos y pagos por arreglos florales por más de 600 mil pesos anuales.

“Ellos vivían bien, les pagaban bien y comían bien’’; con chef, congeladores y refrigeradores grandes. “De que estaban bien, estaban bien’’ y quitamos todo eso, señala en la entrevista con El Sol de México.

Inclusive, las solicitudes de información sobre la institución se han incrementado en 300 por ciento. “Son miles las solicitudes, la gente quiere saber, estar informada. Es parte de la apertura del nuevo gobierno’’, enfatiza.

Explica que en la LN había cinco subdirecciones generales, quedaron en tres, igual en Pronósticos, quedaron tres. Y la relación con los trabajadores está garantizada. “Que no se preocupen, no tendrán ningún conflicto, serán respetados todos sus derechos’’.

¿Cómo se encuentra la Lotería Nacional?

Una institución deteriorada, no interesó a los anteriores gobiernos, tan así que en 2018 tenía un déficit superior los 540 millones de pesos; pero del 2008 a la fecha son más de cinco mil millones de pesos.

¿Estaba en quiebra la institución?

Sí, la propia Auditoría Superior de la Federación, dos años anteriores, había decretado la desaparición de la Lotería Nacional porque no estaba cumpliendo con los objetivos para lo que fue creada: la asistencia pública.

AÑOS SIN GENERAR RECURSOS

“La LN se creó y se instituyó para generar recursos para la asistencia pública y los últimos 11 años no generó recursos. En ese periodo no se ha rebasado la venta de seis mil millones de pesos, inclusive ha bajado. Recibimos un ente enfermo, una institución enferma, pero con el paso del tiempo la estamos sacando adelante y al terminar 2019 estamos proyectando números positivos.

“Vamos, dijo, por buen camino con medidas de austeridad, eficiencia y honestidad. Van a ser números más negros que rojos. Lo vamos a sacar con mucho esfuerzo, apunto el funcionario con más de 30 de experiencia en la administración pública federal”.

“Hicimos un trabajo titánico, primero para frenar la caída de la lotería y segundo para estabilizar. Esperamos que pase diciembre, el más difícil con tres sorteos que reparte 865 millones de pesos: la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre, el 24 de Navidad y el 31 de Año Nuevo. Estamos vendiendo más que el año pasado”.

¿Encontraron dispendió, despilfarro y corrupción?

Hay irregularidades que son atendidas a través de vías institucionales que es el Órgano Interno de Control que depende de la Secretaría de la Función Pública.

ARREGLOS FLORALES DE 600 MIL

Ernesto Prieto, que también ha sido juez, señala: “Aquí se hacía una carrera atlética –parafraseo el funcionario-, que le costaba a Pronósticos Deportivos y a la Lotería, más de 15 millones de pesos; los funcionarios rentaban vehículos y pago de arreglos florales por más de 600 mil pesos anuales. Todo eso lo hemos retirado’’.

Foto: Alejandro Aguilar

Además la partida para comidas, tanto de la dependencia como de los invitados. “Ellos vivían bien, les pagaban bien y comían bien. Con chef, congeladores y refrigeradores grandes. De que estaban bien, estaban bien y quitamos todo eso”, enfatiza.

El encuentro con el funcionario en su oficina del edificio El Moro, uno de los primeros rascacielos de la Ciudad de México en 1945. Sin lujos, pero muy amplía. Ahí reseña: 11 años de números rojos, del 2008 a la fecha; ellos dejaron números rojos y estamos revirtiendo. Ya no son rojos, dice en la entrevista.

Los salarios y prestaciones para directivos han sido reducidos y se mantiene intocadas todas relaciones laborales con los trabajadores del sindicato y los billeteros, de ambas instituciones.

Prieto Ortega tiene clara la instrucción del presidente López Obrador: la fusión y atender a los billeteros.” Estamos trabajando con los lineamientos que fija la Cuarta Transformación”.

¿Cómo viene la fusión entre Lotería y Pronósticos?

Está en proceso, pero estamos preparados y adelantados. En LN había cinco subdirecciones generales, quedaron en tres, igual en Pronósticos, quedaron tres. Y la relación con los trabajadores está garantizada. Que no se preocupen, no tendrán ningún conflicto, serán respetados todos sus derechos.

“Donde vamos a reducir será en las estructuras, en los mandos altos e intermedios, porque no será necesario tanto. Son mil 100 trabajadores en ambas instituciones”, informa.

“No es lo mismo fusionar a una institución que está enferma a una institución que está sana. ¿Qué puede pasar? O se enferma la otra o se mejora la otra. No queremos correr ese riesgo y todo indica que sí vamos a fusionar a dos institucionales sanas, dos instituciones con números negros”, dice con optimismo.

“Hasta ahorita no he pedido un solo peso, de los 540 millones que solicitaron los anteriores, no he pedido un peso hoy, quiero cerrar bien y sacar adelante a la institución.

“La instrucción es fusionar y no desaparecer a ninguna institución. Que los trabajadores y billeteros no se preocupen”, insiste.

¿La bandera del nuevo gobierno es cero impunidad, y corrupción?

Lo que vimos de anormalidades, le dimos vista al Órgano Interno de Control de la SFP y ellos determinarán si procede. Sí había dos o tres cuestionamientos que se están tratando y ellos determinan. Cuestiones relacionadas con la Estafa Maestra.

También recordó que todos saben el fraude que hubo en Pronósticos, todavía no resueltos, detuvieron hace dos meses a una persona de las involucradas. “Hay un sentenciado pero hay entre cinco y seis personas que aún no son sentenciadas. Estamos esperando que resuelva para poder rescatar el recurso, que está en la Fiscalía General de la República.

¿La LN caja chica de gobiernos?

“No lo dudo de que haya sido así, pero en este año, no. En los anteriores no puedo decírtelo, pero este año, no. Aquí no recibimos ninguna indicación de recursos, porque para empezar no tenemos recursos, la dejaron quebrada. Estamos recatando y queremos ponerla en números negros para aportar a la asistencia pública. Pagamos más de 600 millones de pesos de IEPS y Pronósticos más de mil millones de ese impuesto.

“En 2020, el 7 de agosto cumplimos 250 años y durante esos años ha aportados infinidad de recursos en las tres grandes transformación del país.

FUNDACIONES FOX

¿Hay vigilancia para recursos que van a fundaciones?

“Las últimas aportaciones directas de la LN fue en 1999, para material quirúrgico, andaderas y sillas de ruedas, equipo para bomberos y otros.

“Después, hubo un fideicomiso, en el año 2001-2002 de la LN y Pronósticos por 210 millones de pesos a diferentes fundaciones y fue cerrado en 2018. No se podía antes por las denuncias penales para quienes recibieron los recursos que no justificaron. Todo ello en el periodo de Fox -Vicente-, fundaciones de amistades de él y la señora –Martha Sahagún-.

Ahora se busca que los recursos sean directos para la sociedad, escuelas y otras necesidades.