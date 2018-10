Decisiones ya no se dejarán en las cúpulas, afirma AMLO sobre encuesta del NAIM

El financiamiento de la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con dinero de los legisladores de Morena no causará sesgo, "nosotros nunca hemos hecho un fraude electoral ni lo haremos", garantizó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.



“No, para nada (sesgo). Cuando hay convicciones democráticas, se respeta siempre la voluntad de los ciudadanos, no se hace trampa, el fraude electoral no tiene que ver con nosotros", opinó antes de abordar un vuelo con destino a Colima, donde se reunirá con el gobernador José Ignacio Peralta.

Tras ser cuestionado sobre si es suficiente el rango de participación ciudadana, el cual se prevé sea entre 100 y 500 mil personas, comentó que "aun así no es lo mismo 100 mil que uno, o ¿es lo mismo?".

Reiteró que las decisiones ya no se dejarán en las cúpulas y que tampoco harán uso del Fideicomiso de Transición porque no se necesitan costales de dinero, pues "esto no es el INE".