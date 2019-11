"Detonar Palacio Nacional", abogado de policías federales revela extremismo

"Ya no aguantamos esto que nos está haciendo el presidente, vamos a ir a detonar Palacio Nacional"; la fatal revelación corresponde a Enrique Carpizo, abogado y representante de los elementos inconformes de la Policía Federal que mantienen manifestaciones en la Ciudad de México.

Carpizo dio a conocer detalles de un presunto atentado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y contó su experiencia defendiendo a los policías inconformes, todo esto en entrevista con Julio Astillero en el programa La Octava de Grupo Radio Centro.

El último episodio de protesta de los policías federales ocurrió el pasado 12 de noviembre y terminó con violencia dejando 32 heridos; la manifestación transcurría en el marco de la llegada a México el expresidente Evo Morales.

Al respecto, el abogado aclaró que en estos momentos el problema no es con el presidente López Obrador, sino con la Secretaría de Hacienda que no ha liberado los recursos suficientes para la liquidación de los policías









"El problema en estos momentos no es ni con el presidente que ya dio la orden, él siempre fue muy claro en que las personas que no quisieran pasar a la Guardia Nacional pues tenían alternativas, él dio diez pero también tenían ésta otra referente a la Constitución", apuntó.

"El problema se tiene con la Secretaría de Hacienda que no ha liberado los recursos suficientes para que se cumpla con la Constitución y con la ordenanza del propio presidente y es ahí donde vienen ciertos temas que sí considero que pueden ser una provocación y que sí considero que pueden poner en riesgo la seguridad de terceros", continuó.

Sin decir nombres, ni organizaciones Carpizo aseguró enfático que hay un extracto en medio que se encarga de ofuscar a la tropa y que se está buscando que este problema explote y le explote al presidente.

"He notado que existen muchos enojos con respecto a la extinción de la Policía Federal y la única manera de que se volviera un problema social bastante agudo, era ofuscar a la tropa ¿Cómo ofuscas a la tropa? te van a violar tus derechos; te vamos a levantar actas administrativas; tenemos órdenes de tronarlos a todos; aquí no los queremos", refirió el hombre de leyes.

Un Astillero incrédulo cuestionó al abogado sobre su repentino activismo y su relación con Jorge Carpizo McGregor quien fue extitular de la PGR, exsecretario de Gobernación, fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la época del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Carpizo no negó que es cercano al exfuncionario fallecido; "no relacionado con su equipo, ni con sus ideologías políticas o acercamientos políticos; mi relación fue con él, mi amistad, mi compromiso fue con él; no con su equipo, no con la gente que estuvo cercana con él y sus amigos, algunos son mis conocidos y de sus enemigos, ninguno es mi enemigo.

Estallar Palacio Nacional

En el momento cúspide de la entrevista, Carpizo detalló que un grupo de policías federales quejosos llegó a su casa durante la madrugada con un fuerte explosivo amenazando que estallarían el Palacio Nacional por la controversia de la Guardia Nacional

"Llegaron en la madruga a mi casa algunas personas [...] con una maleta con más de tres kilos de un mentado C4 (explosivo) y que con un poquito destruyes casi un edificio. Llegaban y me decían: ya no aguantamos esto que nos está haciendo el presidente, vamos a ir a detonar Palacio Nacional con el explosivo"

Astillero se mantenía incisivo y preguntó si presentó alguna denuncia ante las autoridades a lo que el abogado solo dijo que el hecho solo lo comentó a una secretaría; nervioso y atrapado por las preguntas de Astillero, el abogado evadió y dijo que posteriormente fue amenazado.

"Cuando llegaron con esa mochilita a mi departamento y cuando llegaron a asaltarme a un restaurante ahí cerca de donde yo vivo. Me amenazaron; lo que buscaban yo creo que era espantarme para bajarme del caso".

Finalmente Carpizo dijo que en el embrollo de los federales solo tiene una buena opinión de Ricardo Mejía Bermejo, Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México.

