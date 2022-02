¡Histórico! México entrega la primer acta de nacimiento no binaria

La Dirección General del Registro Civil en Guanajuato expidió el pasado 11 de febrero la primera acta de nacimiento que reconoce a una persona de género no binario en la historia del país.

Esto se logro gracias a un juicio de amparo y es el primer caso registrado en México.

Fausto Martínez de 26 años, activista LGBTIQA+ de Celaya, responde al pronombre elle, y obtuvo la rectificación en su acta de nacimiento, el cual ahora aparece con “NB” (No Binario) en el apartado de “Sexo”.

“Siempre lo he dicho lo que no se nombra no existe. Por ello la transcendencia de este hecho el estado mexicano reconoce que las personas no binarias existimos y con ello somos objeto de derechos y obligaciones”, escribió Fausto en Twitter.

De acuerdo con la organización Amicus, quien se encargo de apoyar y promover el amparo ante un juez en León, todo comenzó en septiembre del 2021 cuando Fausto Martín solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) rectificar el apartado de sexo en la credencial para votar, para que también apareciera “NB”.

El INE rechazó la solicitud y argumentó que para realizar ese cambio Fausto debía contan con un documento oficial que corroborara su género, por lo que se solicitó en el Registro Civil de Guanajuato un amparo para rectificar el sexo en el acta de nacimiento.

“Iniciamos el proceso del amparo y hace unas semanas el juez de distrito con sede en León falló a favor nuestro. El cual culminó con el cumplimiento de la sentencia por parte del registro civil el pasado 11 de febrero” señaló Fausto.

En México, la mitad de los 32 estados de la república cuenta con una ley de identidad de género que permite a las personas trans rectificar su género en los documentos oficiales. Además, la Suprema Corte falló en 2018 que "la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, por lo que su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia".

Sin embargo, esta es la primera vez que se expide en México un acta para una persona no binaria.

Fausto compartió en Twitter como fue el proceso para lograr expedir un documento oficial para una persona no binaria y espera que este sea el inicio en el país de garantizar el reconocimiento de la identidad de las personas trans y de género no binario.

|| Con información de EFE ||