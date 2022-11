Epigmenio Ibarra se desvanece durante la marcha por el cuarto año de gobierno de AMLO

El productor, Epigmenio Ibarra se desvaneció durante el trayecto hacia el Zócalo capitalino mientras marchaba en apoyo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los empujones, el largo recorrido y el sol, resultaron una combinación difícil para Ibarra que, por un momento, se recargó sobre una camioneta par poder mantenerse en pie.

El periodista Epigmenio Ibarra sufrió una descompesación mientras marchaba hacia el Zócalo. Su semblante era pálido y se tambaleaba por lo que se recargó en un auto mientras le echaban aire. 😰pic.twitter.com/e91dxHwu2d — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 27, 2022

A través de videos publicados en redes sociales, se aprecia como algunos de sus colaboradores y personas cercanas a él, se acercan para auxiliarlo.

Enseguida, el cineasta logra sentarse en el piso e intenta recuperarse.

Me he perdido muchas veces entre la multitud con AMLO. Nunca como ahora. A mi me vencieron los empujones a el lo fortalecen. Vamos a seguirlo! — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) November 27, 2022

Más tarde, Epigmenio Ibarra, continuó publicando en su cuenta de Twitter su trayecto durante la marcha, por lo que todo indica que logró reestablecer su estado de salud.