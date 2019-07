Es injusto destruir a la PF: Renato Sales

Como un bofetón y una falta de respeto, consideró el excomisionado de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, la destrucción de la Policía Federal y las descalificaciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta corporación.

“Estamos convencidos de que no se valoró suficientemente las capacidades de su gente. No se escuchó a los policías. No se les atendió suficientemente. No se revisó de lo que eran capaces”, dijo.

Y agregó: “Creemos injusto lo que se está haciendo con la Policía Federal y que no debió destruirse esta corporación”.

Consideró que debían caminar en paralelo la Guardia Nacional y la Policía Federal. “No se trata de militarizar a los policías, sino de policializar a los militares”.

Previamente al Foro “El Sistema de Justicia Penal en México: ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos?”, organizado por el presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, el exComisionado de Seguridad dijo en entrevista que no se puede generalizar cuando se habla de corrupción. “No por un elemento corrupto se puede decir que toda la Policía Federal es corrupta”.

“Eso no hay que hacerlo con ninguna institución del país: ni con el Ejército, ni la Marina ni con ninguna otra”. En el foro, el filósofo y abogado refirió que mientras que México, en el periodo de 2007 a 2012 se movía de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes a 22, en Ecuador bajó de 22 homicidios a ocho por cada 100 mil habitantes y llegó a 3.5.

Lo que hizo Ecuador, explicó, fue crear la carrera policíaca y dignificar a la Policía. Una vez que consolidó esta carrera, al ingresar “ganas el equivalente de mil dólares al mes”.

“Y en México, ganas cinco mil pesos. ¿Así queremos construir policías con esos salarios? ¿Por qué no aprovechar ese know de la PF?”, consideró. Afirmó que factores externos y geopolíticos es lo que generan el incremento de homicidios en Tijuana, Matamoros, Reynosa, Ciudad Juárez.