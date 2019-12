"Es reacción natural", justifica edil de Zapotlanejo agresión a mujer

GUADALAJARA. "Es una reacción natural de cualquier ser humano", justificó el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, tras la difusión de un video en el que se le ve agredir a una mujer por una disputa vecinal.

"Es sobrevivencia natural para salvar la vida de mi hijo o cualquiera de mis hijos. Como padre siempre estaré dispuesto a ofrendar mi reputación o mi vida si es necesario por la vida de mis hijos”, manifestó el edil mediante un comunicado que difundió en su cuenta de Twitter.

El pleito ocurrió la madrugada del 25 de diciembre, cuando el edil y sus hijos salieron a reclamar a unos vecinos que estaban quemando pirotecnia en la vía pública, luego de haberles pedido tres veces que se abstuvieran de hacerlo

En respuesta, Según Álvarez Contreras, los vecinos lanzaron un cohetón a su cochera, lo cual causó la molestia de su familia que salió a la calle a reclamar el acto. Cerca de 20 personas los confrontaron y atacaron a su hijo a golpes, por lo que al tratar de ayudarlo agredió a una mujer, lo cual consta en un video.

La versión del alcalde fue criticada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), que exigió a la Fiscalía y al Congreso de Jalisco iniciar una investigación y un juicio político contra el alcalde de Zapotlanejo por ejercer actos violentos contra una mujer en ese municipio, a la que se sumaron los partidos.

La representante del Cladem, Guadalupe Ramos Ponce, manifestó que en un estado con altos índices de violencia, este tipo de actos generan que las jaliscienses estén en una situación de mayor riesgo, por lo que esto “amerita que este señor sea destituido, pues no es posible que una autoridad en el ejercicio de sus funciones ejerza violencia”.

Ramos Ponce insistió que de ninguna manera la violencia es justificable para defender a un familiar y mucho menos natural.

NO HAY NADA CLARO

Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro mencionó sobre la trifulca que no hay nada claro.

“Aventó a una mujer, es lo que dicen. Yo vi el video y la verdad es que a mí no me queda claro nada, porque no se ve con claridad que sucede. Don Héctor mencionó que había sido un empujón, yo la verdad no tengo ninguna prueba. Yo creo que tenemos que basarnos en lo que él nos está explicando y que la sociedad de Zapotlanejo juzgue”.

Indicó que, la situación generada en el municipio de Zapotlanejo tiene muchas aristas, entre estas la quema de fuegos pirotécnicos y actuar para defender a un miembro de la familia. “Es una actividad aberrante, una actividad que pone en riesgo a la población que nada tiene que ver con las costumbres mexicanas", dijo.