Escuelas no han regresado por falta de habilitación para enfrentar el Covid

Monterrey, NL.- Las escuelas que no reportan un regreso a clases presenciales es porque no han podido ser atendidas por vidrios rotos, cables robados, la presencia de maleza o porque no han podido llegar los recursos para su habilitación para hacer frente a la pandemia de Covid-19, coincidieron las secretarias de educación de Querétaro y Nuevo León, Martha Elena Soto Obregón y Sofialeticia Morales Garza.

Durante el foro la Educación frente a la pandemia. Una visión desde la experiencia de los estados”, ambas funcionarias estatales informaron que el regreso a clases presenciales ha tenido que ser cauto, seguro, escalonado y paulatino, o bien, prudente, pertinente y pausado, debido a la falta de recursos para atender la habilitación de las instalaciones no así la rehabilitación de planteles que tuvieron que ser abandonados durante más de año y medio.

Durante el segundo día de actividades en el VIII Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) organizado por el Tec de Monterrey, ambas funcionarias coincidieron en las dificultades para retomar el ciclo escolar de forma presencial en medio del impacto de la pandemia de Covid-19.

Al compartir la experiencia estatal, la secretaria de Educación del gobierno panista de Querétaro, Martha Elena Soto, dijo que en la entidad 65 por ciento de las instalaciones educativas fueron intervenidas para lograr el regreso a clases presenciales. En educación básica lograron el retorno de 93 por ciento de la matrícula a las aulas y en el resto se espera a que los planteles sean rehabilitados.

Explicó que al igual que ocurre en otras entidades, en el caso de la educación superior la determinación, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Querétaro fue que las clases presenciales iniciarán hasta marzo de 2022. Aunque reconoció que en el caso de la educación básica “el retorno es más lento”.

Al finalizar la segunda etapa “esto es al 31 de diciembre de este año, cubriríamos 50 por ciento de la habilitación de las escuelas. Sin mil escuelas que se están habilitando e implica una inversión de 73 millones de pesos, si a eso sumamos la rehabilitación pendiente, serán más recursos”.

Durante el intercambio, moderado por el investigador del Tec de Monterrey Marco Antonio Fernández, las dos funcionarias reflexionaron sobre las afectaciones que ha tenido en su entidad la pandemia provocada por el virus del SARS CoV2 en cuanto a los niveles de aprendizaje, abandono escolar, la salud emocional y las dificultades para concluir en aquellos que requieren de talleres para su integración laboral.

Sofialeticia Morales Garza, de Nuevo León aseguró 183 “intentaríamos tapar el sol con un dedo si no reconociéramos el impacto de la pandemia en el aprendizaje básico de los niños en el aprendizaje de cálculo matemático, comprensión lectora y de la ciencia. Tenemos que asumir el impacto y pasar de una pedagogía del miedo a una de esperanza a través del uso de las artes, por ejemplo, para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes encuentren la forma de expresarse sobre lo que ha ocurrido”.

Anunció que una forma de conocer, con precisión, el impacto de Covid-19 en el aprendizaje de los alumnos en el estado se aplicará una prueba estandarizada porque lo que no se mide no puede conocerse y “si estamos mal es porque queremos estar bien”.

En el caso de Querétaro, la secretaria del gobierno panista de Mauricio Kuri, afirmó que como primer impacto de la pandemia se observa que hay problemas en las mujeres para el tránsito del sexto de primaria a la secundaria y de la educación básica al bachillerato.

“Esto se explica porque en ellas recae el cuidado de la familia y de los hijos durante la pandemia, el repunte más dramático ocurre en la educación media superior”.

Indicó que un fenómeno que deberá estudiarse es el que se ha presentado no sólo con la pandemia de Covod-19 sino el de la disposición de becas para un mayor número de jóvenes en el país, dado que ahora se tiene una generación de estudiantes con “buenas calificaciones y pocos saberes. Las becas se quintuplicaron en algunas instituciones en los últimos años, en particular por las condiciones de vulnerabilidad pero también por excelencia, por buenos promedios pero ello no significa que necesariamente sean mejores aprendizajes”.

Otro fenómeno que implicará mayores retos en los próximos años será el de la salud emocional dado que hubo momentos en la pandemia en el que una tercera parte de las comunidades en las instituciones de educación superior o media superior vivían en condición de duelo.