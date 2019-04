Estados fronterizos de México en alerta por brote de sarampión en EU

Estados Unidos registró 71 nuevos casos de sarampión la semana pasada, un aumento del 13% que lleva al país a enfrentar su segundo mayor brote de la enfermedad en casi dos décadas.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) identificaron 626 casos de la enfermedad altamente contagiosa -que puede resultar letal- en 22 estados hasta el 19 de abril, el mayor número de infecciones en cinco años.

Previamente, los CDC habían reportado 555 casos en 20 estados entre el 1 de enero y 11 de abril. El actual brote posiblemente superará los 667 casos de una crisis similar ocurrida en el 2014.

Iowa y Tennessee se sumaron a la lista sobre nuevos contagios de sarampión. Los demás estados son: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Texas y Washington.

Más de la mitad de los casos detectados este año se produjeron en la ciudad de Nueva York, mayormente en el vecindario de Williamsburg, en Brooklyn.

El brote en Estados Unidos hace parte de un ascenso global de los casos de la enfermedad, que había sido erradicada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo la semana pasada que los contagios mundiales se habían casi cuadruplicado en el primer trimestre del 2019, a 112 mil 163, en relación con el mismo periodo del año anterior.

Foto: AFP

VIGILANCIA EN MÉXICO

California (con 23 casos confirmados), Arizona y Texas son los tres estados fronterizos con México donde se ha detectado la epidemia, lo cual ha activado las alertas en sus contrapartes mexicanas.

En Baja California, las autoridades de Salud aseguraron que mantienen una vigilancia permanente y comunicación constante con sus homólogos estadounidenses para detectar posibles casos importados de viajeros que hayan visitado tanto Estados Unidos como diversos países de Europa.

Antonio Contreras, médico encargado de la coordinación de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria en Tijuana, indicó que este año no se ha presentado ningún caso en la región.

Hace dos años en Baja California se atendió un caso de sarampión en una mujer que llegó contagiada a Tijuana luego de visitar Italia y San Diego, California.

El director de los Servicios de Salud dijo que tampoco no se han detectado grupos poblacionales que se nieguen a esta práctica.

En tanto, la Secretaría de Salud de Baja California Sur mantiene un monitoreo constante y comunicación con los siete hospitales privados que operan en Los Cabos, a los que acuden en su mayoría ciudadanos estadounidenses a fin de detectar cualquier caso sospechoso.

En el caso de Chihuahua, en Ciudad Juárez no se ha presentado un sólo caso, indicó la Secretaría de Salud estatal.

En Tamaulipas, las autoridades de Salud han establecido alerta permanente para reforzar las medidas de prevención y reforzamiento del cerco sanitario ante los casos de sarampión en Texas.

Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud de la entidad, afirmó que en municipios como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, donde se da la mayor cantidad de mexicanos repatriados y la llegada de migrantes que pretender ingresar a Estados Unidos, se han extremado las medidas de control sanitario.

Señaló que en el estado no se ha registrado ningún caso de sarampión desde 1994, no obstante se intensificaron las acciones de vacunación tras la expansión de la epidemia en EU.

En la primera semana de vacaciones de Semana Santa, afirmó, cuando más personas arriban al estado, en aeropuertos y centrales camioneras se efectuaron acciones y se contó con un módulo biológico en caso de que cualquier persona que buscara trasladarse a ciudades de Estados Unidos donde actualmente existen casos y quisiera vacunarse, pudiera hacerlo.