Estados Unidos sanciona a embarcaciones mexicanas por pesca ilegal

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) sancionó a embarcaciones mexicanas por reprobar en la certificación de la Ley de Moratoria de Protección de la Pesca con Redes de Deriva en Alta Mar.

En comunicado, la NOAA explica que a partir del 10 de octubre, los buques con bandera mexicana que operan en pesquerías con redes de enmalle en el Golfo de Ulloa tendrán prohibido embarcar o abastecerse de combustible en puertos de Estados Unidos, salvo en casos de emergencia.

“Estas medidas se derivan de la certificación negativa de la NOAA Fisheries a los países en virtud de la Ley de protección de la moratoria de pesca con redes de deriva en alta mar. La Ley exige identificar a los países con buques involucrados en la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR), y a los países y entidades que realizan actividades y prácticas pesqueras que resultan en la captura incidental de vida marina protegida o la captura de tiburones fuera de cualquier jurisdicción nacional, cuando dichos países no hayan adoptado medidas regulatorias comparables a las de los Estados Unidos”, dice el comunicado.

Para la directora ejecutiva de Oceana, Renata Terrazas ,“es lamentable que México reciba otra calificación negativa por parte de Estados Unidos, debido a la pesca ilegal, uno de los problemas más graves que afectan a las comunidades costeras y los ecosistemas marinos mexicanos”.

El cierre de los puertos estadounidenses a las embarcaciones mexicanas es una seria advertencia que debe empujar al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, a abordar esta problemática de manera prioritaria y a garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de pesca, dijo Terrazas.

La directora de Aracena llamó al gobierno de México implementar una estrategia integral para combatir este problema, reforzar la vigilancia y evitar posibles embargos comerciales que afectarían al sector pesquero de nuestro país.