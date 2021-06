“Estaré pendiente de tu atención médica”: juez envía mensaje a niña con cáncer

Al otorgar un amparo a una niña para que le sean proporcionados los medicamentos contra la leucemia que la aqueja antes del 1 de julio, el juez séptimo de distrito se dirigió a la paciente en un lenguaje accesible y amigable, lo que ha provocado la reacción de la comunidad de abogados y exprocuradores generales de la República en el país.

El mensaje del juez se da a conocer luego de que el fin de semana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, apareciera en una entrevista televisiva en la que acusó a los papás de los niños de cáncer de ser partícipes de acciones con intentos de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en la historia de Latinoamérica con golpe, golpe de Estado. Esta idea de los niños de cáncer que no tienen medicamentos, lo vemos más posicionado como una campaña de los grupos de derecha internacionales que están buscando esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, casi golpista”.

En la sentencia difundida entre los abogados se lee el fallo de Israel Flores Rodríguez, juez en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para hacer frente al desabasto y desatención a la niña pero también un conmovedor mensaje.

“Yo soy un juez que recibió un escrito en el que tu mamá me informó que has estado acudiendo a un hospital para que tu salud mejore pronto. Ella me dijo que en ese hospital no te habían dado un medicamento que necesitabas, por lo que me pidió que por favor le pidiéramos una explicación a los doctores y doctoras que te han atendido.

“Esos doctores y doctoras me dijeron que sí tienen el medicamento que tu mamá les pide, solo que esta semana no te lo podrán dar porque primero deben darte otra medicina, y ya después valorarán cómo seguirá tu tratamiento”.

En su mensaje de ocho párrafos, que es parte de la decisión del juez, le informa a la niña que dará seguimiento a la demanda.

“A partir de ahora estaré pendiente de tu atención en ese hospital, por lo que tú o tu mamá pueden avisarme sobre cualquier situación que les genere dudas. Asimismo, yo quiero informarte que en el hospital te dieron una nueva cita para el jueves uno de julio de dos mil veintiuno, a las nueve de la mañana, por lo que si es posible, podrías asistir ese día para que te revisen, te den tus medicinas y así tu salud siga mejorando”.

Un juez de distrito otorgó un amparo para que a una niña con leucemia le sean proporcionados los medicamentos que requiere para seguir con vida.



El juzgador le pide “estar muy contenta porque tu mamá te cuida y se preocupa mucho por ti, y espero que con su participación, la del personal médico y la mía podamos conseguir que no te haga falta nada para que cada vez te sientas mucho mejor y tu salud se restablezca día con día”.

En sus redes sociales el ex procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, calificó el mensaje del juez como una acción conmovedora.

“El juez redactó una versión en lenguaje accesible para la niña que es en verdad conmovedora”.

La historia también la compartieron decenas de abogados, entre ellos el académico José Carbonell, quienes se unieron al mensaje del juez de acercar un fallo judicial a un lenguaje amigable y accesible a los niños.