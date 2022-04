Etnia Maya-Mam, a punto de desaparecer por falta de apoyo del gobierno

La comunidad Maya - Mam del Soconusco, por años ha sido la etnia olvidada y marginada por las autoridades de los tres niveles de gobierno, y es que a pesar de los esfuerzos de los indígenas por conservar su cultura, costumbres y lengua, ahora está en peligro de desaparecer.

El integrante del Consejo Regional Indígena Maya - Mam, Diego Toj, afirmó que desde hace más de 30 años el gobierno no ha invertido en infraestructura educativa especialmente para las nuevas generaciones, ya que no se han construido escuelas bilingües, y las pocas que hay están olvidadas, y no cuentan con los materiales didácticos para que los docentes desempeñen se manera óptima la enseñanza de la lengua.

Dijo que la Secretaría de Educación Indígena tampoco autoriza las plazas necesarias para los docentes, por lo que muchos maestros no reciben ningún tipo de apoyo o estímulo a pesar de que contribuyen a enseñar a leer, escribir y hablar la lengua Maya Mam.

Señaló que son los "tatas" quienes se esfuerzan por enseñar a las nuevas generaciones la lengua y todo el entorno que envuelve a este pueblo, sin embargo, tampoco son apoyados con materiales didácticos y no reciben ni una clase de apoyo por el trabajo que realizan por mantener aún viva la etnia.

"Los tatas enseñan por puro amor y sólo con una hoja tanto en casas particulares como en casas ejidales, ya que desde hace décadas no se construye una escuela bilingüe en la región Soconusco, dicen que invierten recursos a las etnias, pero es puro discurso porque estamos olvidados.

Puntualizó que hay en promedio unos mil 500 niños a quienes se les imparte la educación indígena Maya Mam, distribuidos en comunidades de los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula, Huehuetán y Motozintla

Indicó que la falta de voluntad y apatía de las autoridades estatales y federales ahogan una de las etnias más antiguas de la zona, ya que por años no se han destinado recursos para el rescate de la lengua, cultura y costumbres, pues no han sido escuchados.

Finalmente mencionó que buscan el apoyo con alcaldes del Soconusco para que se instale en cada municipio una oficina de enlace de la comunidad Maya Mam, para que los indígenas puedan realizar los trámites necesarios y así lograr acceder a los apoyos gubernamentales.

