EU cambia requisitos de la visa y no hará entrevistas para quienes cumplan estas condiciones

Si estás interesado en viajar a Estados Unidos pero tienes miedo de no pasar la entrevista, debes saber que no es forzoso presentarlo para algunas personas.

La iniciativa tiene la intención de impulsar la economía estadounidense y reducir los tiempos para obtener visa, así que si quieres saber más sobre quienes no aplican aquí todo al respecto.

La entrevista puede ser el paso que infunde más temor en los solicitantes de visa. Si bien muchos advierten que los entrevistados pueden ser severos, otros aseguran que es cuestión de suerte. Lo que hay que tener presente, es que hay que ir preparado.

No obstante, hay algunas personas que aplican para que no sean entrevistados, entre los que tenemos:

Trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas que tengan las visas H-2

Aquellos participantes en programas internacionales de intercambio cultural que tengan visas Q

que tengan Deportistas y artistas con visa tipo P

con visa Si eres estudiante con visa F u M también puedes estar exento

con Estudiantes de intercambio en otras instituciones académicas con visas J académica y visa H-3

con Profesionistas con trabajos especializados para las visas H-1B

con Gerentes y ejecutivos de una misma empresa con visas L

con Personas con habilidades y logros extraordinarios con visas O

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2023.

Precio de la visa aumenta

Estados Unidos anunció el 30 de marzo un alza a los precios de los visados de turismo, de negocios, estudiantes, trabajadores temporales e inversores que será efectiva a partir del 30 de mayo. Ten en cuenta que para todos aumentó el costo, así que tendrás que ahorrar más por si tenías pensado ir de vacaciones o a estudiar:

Visa para turistas y negocios (B1/B2s y BCC) 160 dólares a 185 dólares.

Visa para estudiantes e intercambio pasará de 160 dólares a 185 dólares.

Visados de trabajos temporales ( H, L, O, P, Q y R ) subirán de los actuales 190 dólares a 205 dólare s,

( ) subirán de los actuales s, Visa para comerciantes e inversores (E) aumentará de 205 dólares a 315 dólares.

Para cualquier duda puedes acudir a la embajada que se ubica en Av. Paseo de la Reforma 305, Cuauhtémoc, 06500, CDMX, de 8:30 horas a 17: 30 horas; o puedes comunicarte al 55 5080 2000.