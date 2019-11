EU emite alerta de viaje a Nuevo Laredo por ola de violencia

El Consulado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a Nuevo Laredo ante la ola de violencia e inseguridad que se vive en la ciudad fronteriza.

"El Consulado ha recibido informes de múltiples tiroteos y bloqueos en toda la ciudad de Nuevo Laredo. Se aconseja al personal del gobierno de Estados Unidos que se refugie en el lugar", indicó en un comunicado.

Señaló que el personal del gobierno de los Estados Unidos está sujeto a restricciones en sus movimientos y a un toque de queda nocturno hasta nuevo aviso.

U.S. government personnel are subject to restrictions on their movements and an evening curfew until further notice.

Actions to Take:

Notify friends and famUily of your safety.

Monitor local media for updates.

Avoid public places. — USCG Nvo Laredo (@USAConNVL) November 16, 2019

Entre las acciones a tomar para el personal del consulado, advierten la notificación a amigos y familiares de su seguridad, monitorear los medios locales para actualizaciones y evitar lugares públicos.

En Nuevo Laredo se han registrado en los últimos tres días una serie de acontecimientos violentos como enfrentamientos y bloqueos, que han generado una situación de alto riesgo en las calles.

La alerta de viaje también llega en una temporada de mayor movimiento vehicular por este paso fronterizo al acercarse el Día de Acción de Gracias en la unión americana, y por la llegada del "Black Friday".