EU emite alerta de viaje para Chihuahua por inseguridad

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para la ciudad de Chihuahua ante el aumento de la actividad criminal.

A través de un comunicado, el Consulado de EU prohibió a su personal viajar a la ciudad de Chihuahua hasta nuevo aviso.

"Debido al marcado incremento de incidentes de seguridad, al personal del gobierno de EU le queda prohibido viajar a la ciudad de Chihuahua hasta nuevo aviso", señaló.

#SecurityAlert Increased Criminal Activity in the City of Chihuahua: Because of a marked increase in criminal activity throughout the city of Chihuahua, U.S. government personnel are restricted from traveling to the city of Chihuahua until further notice.https://t.co/tB0yr3pH97 pic.twitter.com/BC92jE8pKt — Consulado EU Juárez (@USCGCdJuarez) November 9, 2019

Aquí las recomendaciones de EU

Evite viajar a la ciudad de Chihuahua en estos mementos

El aviso de viaje será actualizado con esta información

Llame al 911 para asistencia policiaca o en caso de emergencia

Manténgase alerta en sus alrededores

Monitorear los medios medios locales para obtener la más reciente información

Prepárese para tomar vías alternas entre su caso y lugar de trabajo o lugares que visite frecuentemente

Inscríbase en el programa del Departamento de Estado Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir mensajes de seguridad

(STEP) para recibir mensajes de seguridad Contacte al Consultado o Embajada de los Estados Unidos si requiere asistencia





La alerta se emite días después del ataque a la familia LeBarón, en los límites de Chihuahua y Sonora, que dejó nueve muertos, entre ellos seis menores de edad.

Luego del ataque a los LeBarón, autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron la seguridad en Chihuahua con elementos del Ejército y la Guardia Nacional para buscar a los responsables.

Homero Mendoza Ruíz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dio a conocer que las investigaciones apuntan que el grupo delictivo La Línea podría estar relacionado con el ataque a la familia.