Comunidad mexicana en EU reclama atención del Gobierno de AMLO

La nueva administración poco ha hecho por los más de 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Hay varios consulados acéfalos, como Chicago y Nueva York. Desde diciembre hay solo un cónsul alterno. Ya pasó la reunión de embajadores y cónsules en la Ciudad de México en enero y “no han hecho ningún nombramiento y parece que no tienen para cuando”.

“Se ve falta de interés. No sé qué esté pensando Marcelo Ebrard. Anda muy preocupado por Venezuela. ¡Claro, tiene que atender la política internacional!, pero no a costillas e ignorar la realidad de los mexicanos en los Estados Unidos. Parece que no les importa”, lamenta Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes.

Considera este activista, líder comunitario de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes, que la comunidad mexicana en los Estados Unidos, gente de todas las filiaciones partidistas y que tienen puntos de vista distintos, “la mayoría en relación con la atención a los inmigrantes se sienten no se sí muy desilusionados o enojados”.

Recompone la frase y puntualiza: “Diría más bien enojados”.

Y es que la política anti inmigrante que de siempre ha existido en los Estados Unidos, ahora en la administración de Donald Trump tiene un perfil racista exagerado, que criminaliza al trabajador migrante.

Refiere en entrevista desde la gélida Chicago:

“Esa criminalización ha existido ya por muchos años, nada más que no había sido explotada de la manera que lo hace Trump hacia los mexicanos, acusándolos de todos los males que tiene la nación: crimen, enfermedades, tráfico de drogas y de todo lo que se le ocurra al señor”.

¿Además, durante 2018 deportó a 200 mil mexicanos de la Unión Americana?

-Sí consideramos que el presidente Barack Obama deportó casi 5 millones de personas en su gestión –la mayoría mexicanos-, la cifra de 200 mil connacionales que es altísima en 2018, es la continuación de una política anti inmigrante que ha existido en los Estados Unidos (…) pero el discurso de odio contra los mexicanos es una falta de respeto que llama a las bases de Trump a odiar y perseguir a los mexicanos, racista, xenofóbico y vulgar.

Afirma en relación a lo dicho por el presidente López Obrador de que hubo más deportados con Obama que con Trump:

“No hay comparación entre Lincoln y Trump, por favor. Juárez se llevó bien con Lincoln, pero los republicanos no eran ultra derechistas como hoy y la otra es que Trump ni republicano es. Además, Andrés Manuel tampoco es Benito Juárez”.

¿Cuál es la problemática que enfrentan los connacionales en los Estados Unidos?

-La virulencia del presidente Donald Trump contra los migrantes; la cuestión del muro que tiene importancia y si bien no es el muro, es la política. El muro es un pretexto, los ex presidentes Clinton y Obama, en un momento hablaron del muro, pero hasta cierto punto y con Trump es una promesa de campaña.

¿Es una política interna atemorizante?

-La política interna es tener aterrorizada a la gente, es el endurecimiento de la política migratoria. Es el caso de los jóvenes “dreamers” y el programa DACA que se ha convertido en moneda de cambio.

¿Cuántos dreamers hay en esta situación de incertidumbre?

-Hay 600 mil registrados; pero hablamos de casi un millón porque muchos no se registraron, no tuvieron confianza en el programa. Otros porque no lo supieron y los que más se acogieron a DACA fueron los estudiantes que son los más informados.

¿Es constante el asedio contra los migrantes?

-Ahí está el discurso de Trump sobre el Estado de la Unión hace unos días en los que acusó a México de transportar a los centroamericanos hasta la frontera; pero no menciona que México aceptó que los solicitantes de asilo o refugio los regresen a la “sala de espera” que es ahora México. O como dijo Aguilar Zínser, “el patio trasero”.

¿Cómo ven la situación en el país desde el extranjero?

-En relación a la situación en general del país, hay opiniones distintas sobre cómo se manejan las cosas en México: unas bien y otras de manera muy atrabancada. Cómo que no hay un plan bien definido, una estrategia clara del gobierno”, es mi opinión personal, respondió el presidente del Frente Nacional de Inmigrantes.