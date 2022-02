EU pide más protección para los periodistas en México

El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, pidió este martes más protección para los periodistas mexicanos ante los repetidos asesinatos de profesionales de los medios registrados en el país.

"El alto número de periodistas asesinados en México este año y las amenazas continuas que enfrentan son preocupantes", señaló Blinken en un mensaje a través de Twitter.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo sumarse "a quienes piden más rendición de cuentas y protecciones para los periodistas mexicanos".

Este mes, los senadores Marco Rubio y Tim Kaine habían escrito a Blinken para expresar su preocupación por los asesinatos de periodistas en el país vecino y denunciar la "inacción" del Gobierno mexicano.

Los senadores, republicano y demócrata, defendían que EU debía instar al Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador a mejorar la protección de los periodistas y lamentaban que el presidente mexicano "sigue criticando a los periodistas que critican a su Gobierno en lugar de defender la libertad de expresión".

Los asesinatos de periodistas, que suman ya cinco en lo que va de 2022, han conmocionado al país y unido al gremio en exigencia por justicia y protección a los comunicadores en México, una de las naciones más peligrosas para ejercer esta profesión.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024).