Eugenio Derbez no asistirá a reunión con AMLO por Tren Maya

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera una reunión en Palacio Nacional con los distintos artistas que forman parte de la iniciativa conocida como Sélveme del Tren, la cual busca frenar el proyecto del Ten Maya por cuestiones ambientales, Eugenio Derbez comentó que no podrá asistir a la misma.

El actor aseguró que aunque se encuentra fuera del país trabajando y es la principal razón por la que se ausentará, considera que esta reunión no es la mejor opción y aunque tuviera la oportunidad no asistiría, por lo que descarto incluso su presencia a través de una videollamada.

Te puede interesar: “Son pseudoambientalistas”, AMLO critica campaña de famosos contra el Tren Maya

"Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible. Yo en lo personal pienso que no es una buena idea. (...) Nosotros no somos expertos, ni el presidente es experto", dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Derbez comentó que quiénes se deben juntar a hablar del tema son los expertos, con los que se puede tratar el tema de una forma más seria y no con los "artistas", como López Obrador los llama.

Una de las graves consecuencias que se suman a la excesiva tala de árboles que se está haciendo para el proyecto, es el golpe que tendrá en ámbito turístico, porque las personas ya no querrán viajar a las zonas cercanas al ver la destrucción de la naturaleza, afirmó también.

Sociedad Natalia Lafourcade reitera preocupación por Tren Maya

El acto de la película CODA aprovechó para aclarar que su participación en la iniciativa no tiene que ver con intereses políticos, simplemente busca evitar la destrucción de las zonas naturales que están en peligro y que es un problema que, al estar fuera del país, es más fácil de identificar.

El Tren Maya es un proyecto impulsado durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador que contará con una inversión de aproximadamente 200 mil millones de pesos, con la construcción de cerca de mil 554 kilómetros de vías férreas que pasarán por Chiapas, Yucatán, Campeche, Chiapas y Quintana Roo.